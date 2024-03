Dr. Hahn begeistert. (03/27/2024 02:03:48 PM) Fensterbau/Frontale 2024 hat die Erwartungen übererfüllt.



Mit dem Zuspruch auf der gerade abgelaufenen Fensterbau ist der Mönchengladbacher Türbandproduzent Dr. Hahn hochzufrieden. "Nicht nur die Anzahl der Besucher war herausragend, auch die Gespräche waren ausgesprochen konstruktiv," berichtet Klaus Weiss, Marketingleiter bei Dr. Hahn. „Aufgrund der vielen negativen Berichte zur Bau-Branche im Vorfeld der Messe waren wir etwas angespannt, wie uns die Kunden begegnen würden. Die Stimmung war hingegen ausgesprochen gut." In einer kleinen Befragung am Messestand waren 85% der Interviewten der Meinung, dass die wirtschaftliche Entwicklung sehr gut bis neutral sein wird. Lediglich jeder Sechste hatte eine pessimistische Erwartung an das laufende Jahr.



Dementsprechend groß war auch das Interesse an den von Dr. Hahn auf der Fensterbau erstmals gezeigten Produktneuheiten. Mit fünf sehr unterschiedlichen Neukonstruktionen für Türen aus Aluminium- und Kunststoffprofilen war auch für jeden Interessenten etwas dabei. Fachleute aus Frankreich, immerhin mit einem Anteil von 4 % vertreten, begutachteten die neuen Hahn Klemmband AT-Ausführungen. Türenbauer aus den Niederlanden und Belgien, wo Türen aus PVC am häufigsten anzutreffen sind, waren von der Einfachheit des neuen Befestigungselements KT-Fix compact sehr angetan. Die schnellere Verarbeitung, indem die 8 mm Bohrungen nur im Kunststoff erfolgen und der festere Sitz auf dem Flügelprofil wurden als sehr effizient bewertet.



Aus Polen kamen die meisten Besucher aus einem Land an den Messestand. Einfache Bandlösungen, wie das neue Hahn KT-G, und hochwertige Bandserien wie das verdeckt liegende Türband VL-Band AT, trafen auf etwa gleiches Interesse. Ebenfalls stark vertreten waren Gäste aus China, bei denen die hochwertigen Bandausführungen hoch im Kurs standen.



Interessanterweise gab es bei den Handelspartnern und Türbauern aus dem Heimatmarkt (etwa 40% der Besucher) keine besonderen Schwerpunkte. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich die Materialien im Türenbau nahezu gleich verteilen.



Mit einem speziellen Versuchsaufbau demonstrierte Dr. Hahn die Stabilität der Bandbefestigung bei der Aufdeckverschraubung in Kunststoffprofilen. Während der Messezeit wurde diese immer nur bis maximal 450 Kilogramm Flügelgewicht belastet. Zum Ende der Messezeit wollte die Standbesetzung es aber ganz genau wissen. Man betätigte den Druckhebel, bis es zur Bewegung an dem seit 4 Tagen belasteten Profilstück kam. Bei einer Zugkraft 5,6 Kilonewton ( ≈ 560 Kilogramm) auf die Befestigungsschrauben, was einem Flügelgewicht von etwa 1.690 Kilogramm entspricht, war dann auch die Grenze erreicht. Doch das ist nicht zur Nachahmung empfohlen.



„Wir bedanken uns auch bei der Messegesellschaft für die hervorragende Organisation, die in unserem Bereich sehr gut funktioniert hat - selbst wenn zum Beispiel für die Lieferslots zusätzliche Mittel aufgewendet werden mussten. Auch die digitale Besuchererfassung war für uns eine große Unterstützung", lobt Weiss den Veranstalter. "Gerne sind wir 2026 wieder vertreten."



Alle Messe-Neuheiten sind auf der Website von Dr. Hahn

www.dr-hahn.de zu sehen.





Hahn-Messestand ab der ersten Minute gut besucht





Bei einem Flügelgewicht von 1.690 Kg ist auch die festeste Verbindung ausgereizt