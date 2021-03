Wingburg präsentiert sich auf ZEG Fachmesse (03/10/2021 02:42:34 PM) Digitaler Stand und Live-Fachvortrag rund um moderne Innentürsysteme



Zum ersten Mal richtet die Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG die Fachmesse ZEG Holzhandwerk aus, um Neuheiten und Trends aus der Branche zu präsentieren. Wingburg, Spezialist für Innentürsysteme, ist als Aussteller mit auf der komplett digitalen Messe vertreten – und erläutert in einem Live-Fachvortrag die Möglichkeiten moderner Dreh- und Schiebetürsysteme sowie ihre Effizienz bei der Montage.



Was können fortschrittliche Innentürsysteme heutzutage leisten? Warum ist der Einbau von Schiebetüren genauso einfach wie ihre Revision? Und wie können sie dazu beitragen, dass der Verarbeiter auf dem Bau Zeit und damit Kosten spart? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf der Fachmesse ZEG Holzhandwerk, die am 25. und 26. März digital stattfinden wird. Veranstalter ist die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, die nach eigenen Angaben größte Genossenschaft im Holzhandwerk. Als einer von mehr als 30 Ausstellern nutzt auch Wingburg diese neue Plattform. Der digitale Messestand bietet dem Fachpublikum die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und sowohl das Unternehmen als auch die Produkte und ihre Möglichkeiten kennenzulernen.



Der virtuelle Stand bietet mehrere Optionen, um sich per Mausklick mit den verschiedenen Systemen von Wingburg vertraut zu machen. So wird beispielsweise die Bauweise der Schiebetürsysteme Belport und Cavis gezeigt und erläutert, warum die Montage in nur 15 Minuten gelingt, was ein nahezu unsichtbarer Türdämpfer bewirken kann und wie ein modernes Zargensystem mit herausnehmbarer Laufschiene dafür sorgt, dass Wartung oder Nachrüsten des Systems sowie der Austausch eines Türblatts auch im Nachhinein komfortabel möglich sind. Wingburg liefert das System als Komplettset zur Baustelle – auf Wunsch auch vormontiert. Bei Kontura, dem System für wand- und flächenbündige Innentüren, erfahren die Besucher unter anderem, wie innovative Steckverbindungen der Zargenkomponenten den Einbau deutlich erleichtern.



Via Chat ist jederzeit der Austausch mit einem Ansprechpartner / einer Ansprechpartnerin von Wingburg möglich, wenn es Fragen zu den Systemen gibt oder ein Termin vereinbart werden soll. Außerdem bietet Wingburg am zweiten Messetag angemeldeten Teilnehmern von 11.00 bis 11.30 Uhr einen Live-Fachvortrag, in dem Ralf Söhner (Vertriebsaußendienst) die wesentlichen Infos zum Unternehmen und der Produkte anschaulich auf den Punkt bringt. In der halbstündigen Präsentation erfahren die Besucher unter anderem mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Wingburg-Innentürsystemen für verschiedene Einbausituationen wie Trockenbau, Holzständerwerk und Mauerwerk.









Das Unternehmen aus dem ostwestfälischen Hövelhof entwickelt und produziert moderne und technisch ausgefeilte Innentürsysteme.









Wie die unterschiedlichen Innentürsysteme von Wingburg sich komfortabel einbauen lassen, erfahren Besucher der ZEG Holzhandwerk im Live-



Bildnachweis: Wingburg GmbH Den Messestand von Wingburg erreichen angemeldete Besucher der Fachmesse bequem über die digitale Lobby. Hier gibt es auch die Möglichkeit, direkt in die Anmeldung für Fachvorträge zu springen.



Die ZEG Holzhandwerk findet statt am:

25. März von 10.00 bis 18 Uhr und

26. März von 9.00 bis 17.00 Uhr.



Die Teilnahme an der Messe ist kostenlos. Registrierungen bitte unter:

https://zeg-digital.expo-ip.com/registrieren





Über Wingburg GmbH

WINGBURG ist Spezialist für fortschrittliche Innentürsysteme. Im ostwestfälischen Hövelhof entwickelt und produziert das Unternehmen seine technisch ausgefeilten Produkte verlässlich und präzise.



Als erfahrener Partner bietet WINGBURG bei der Abwicklung und Realisierung von modernen Innentürsystemen eine umfassende und fundierte Beratung. Dabei unterstützen die Fachleute des Unternehmens in den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten von Schiebe- und Drehtüren und begleiten Architekten und Planer, Fachhändler sowie Verarbeiter bei der optimalen Integration der Innentür. Für jegliche Raumsituation bietet WINGBURG die passende Lösung und schafft so neue Perspektiven in einem wachsenden Markt.





