Intelligente Fenster fürs smarte Zuhause (12/02/2021 11:27:04 AM) Homematic IP und VEKA verkünden exklusive Partnerschaft



Zwei Unternehmen, eine Überzeugung: Ein smartes Zuhause braucht smarte Fenster. Aus diesem Grund vereinen eQ-3, der europäische Home-Control-Marktführer und VEKA, der Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Fensterprofile, ihre Expertisen und entwickeln das intelligente Fenster auf Basis von Homematic IP.



Bei der Entwicklung neuer, innovativer Produkte setzt VEKA fortan exklusiv auf die smarte Technologie von Homematic IP. Alle Produkte werden vollständig kompatibel zur Homematic IP Cloud sein und sich nahtlos in bestehende Homematic IP Installationen einbinden lassen. Die Vorteile für den Nutzer sind glasklar: direkte Steuerung auch aus der Ferne über die kostenlose Homematic IP App, VDE zertifizierte Protokoll-, IT- und Datensicherheit sowie eine intelligente Ver-netzung mit weiteren Homematic IP Geräten wie Wandthermostaten und CO-2 Sensoren. Gleichzeitig profitieren Kunden von der gewohnten VEKA Qualität und der jahrzehntelangen Erfahrung des Marktführers für Kunststoff-Profilsysteme. Die ersten im Rahmen der Kooperation entwickelten Produkte werden im Jahr 2022 verfügbar sein. Neben Eigenentwicklungen wird VEKA auch passende Lösungen zum Thema Fenster und Türen aus dem breiten Produktportfolio von Homematic IP anbieten.











Freuen sich über die exklusive Partnerschaft: Andreas Hartleif (Vorstandsvorsitzender VEKA) und Prof. Heinz-Gerhard Redeker (Vorsitzender eQ-3). „Ähnlich wie sich ein herkömmliches Fenster in ein Gebäude einfügt, sollte ein intelligentes Fenster auch Teil des Smart Homes sein“, bringt der Vorstandsvorsitzende der VEKA AG, Andreas Hartleif, die gemeinsame Idee auf den Punkt. „Mit Homematic IP haben wir die perfekte Lösung gefunden, um unsere Produkte in ein etabliertes Smart-Home-System zu integrieren – mit allen daraus resultierenden Vorteilen für unsere Kunden. Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit präsentieren zu können.“



Prof. Heinz-G. Redeker, Gründer und Vorstandsvorsitzender der eQ-3 AG, ergänzt: „Wir sind stolz, dass sich VEKA als Marktführer im Bereich Fensterprofile für eine exklusive und langfristige Partnerschaft mit Homematic IP entschieden hat - ein weiterer Beleg dafür, dass Homematic IP als zukunftssicherer Smart-Home-Standard überzeugt. Durch die Kooperation erschließen wir einen essenziellen Bereich der Hausautomation und bieten Homematic IP Nutzern in absehbarer Zeit noch mehr Möglichkeiten, ihr smartes Heim ganz den eigenen Wünschen anzupassen.“



Über eQ-3

eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt, das heißt insbe-ondere im Bereich der Home-Control-Lösungen. 2021 wurde eQ-3 vom renommierten Marktforscher Berg Insight zum sechsten Mal in Folge zum Marktführer in Europa gekürt. Mit mehr als 200 Produkten verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste Smart-Home-Portfolio und hat mehr als 40 Millionen Funklösungen in mehr als 2,5 Millionen Haushalte vermarktet. Design und Produktentwicklung erfolgen mit über 100 Entwicklern in der Firmenzentrale in Leer. Produziert wird im konzerneigenen Werk in Zhuhai, Südchina, das mit Bestnoten des BSCI zur Corporate Social Responsibility und den Zertifizierungen ISO 14001 und ISO 9001 für das Umwelt- und Qualitätsmanagement überzeugt. 2007 wurde die eQ-3 AG aus der seit über 40 Jahren bestehenden ELV ausgegründet. Die Unternehmensgruppe befindet sich zu 100 % in Familienbesitz.

Weitere Informationen: www.homematic-ip.com, www.eQ-3.de





Über die VEKA Gruppe

Mit einem Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Euro, der auf 4 Kontinenten erzielt wird, ist die VEKA Gruppe offiziell Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Profilsysteme für Fenster und Türen. Mit Tochtergesellschaften in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika, ist die VEKA Gruppe weltweit vertreten und bietet Arbeitsplätze für rund 6.200 Mitarbeiter.