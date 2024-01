Fensterbau Frontale: (01/25/2024 11:21:49 AM) ASSA ABLOY präsentiert innovative Lösungen rund um die Tür



Vom 19. bis 22. März 2024 öffnet die FENSTERBAU FRONTALE, Weltleitmesse für Fenster-, Tür- und Fassadenbau, wieder ihre Tore im Messezentrum Nürnberg. In Halle 4 am Stand 123 der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH erwarten Architekten, Planer, Fachverarbeitende sowie den Handel auch diesmal wieder ausgesuchte Highlights, wie die neueste Schlossgeneration mit Kippfallentechnologie. Am selben Stand können sich Messebesucher auch von der Leistungsfähigkeit der Lösungen der Marke Planet der ASSA ABLOY (Schweiz) AG überzeugen. Das Unternehmen zeigt seine Fingerschutzsysteme sowie verschiedene Lösungen für barrierefreie Absenkdichtungen, darunter ein neues Auslösemodul für gefälzte Pivot-Türen.



Sicher, leise, barrierefrei: Neue Schlösser mit Kippfallentechnologie

Die Vereinbarkeit von Dichtigkeit, Schalldämmung und Einbruchschutz mit den Erfordernissen der Barrierefreiheit stellt im Türbereich eine große Herausforderung dar. Für einen verbesserten Schallschutz sind hohe Andruckkräfte unerlässlich, viele Verriegelungspunkte erhöhen die Sicherheit. Doch mit konventionellen Systemen geht beides zu Lasten von Bedienkomfort und Leichtgängigkeit. Die neue Schlossgeneration mit dem Namen Solution Locks zeigt, dass die Kombination von hoher versteckter Sicherheit, überzeugender Geräuschdämmung und leichter Bedienbarkeit keinen unlösbaren Widerspruch darstellt. Durch die angewandte Kippfallentechnologie ist die Einhaltung der maximalen Bedienkräfte nach EN179/EN1125 trotz vieler Verriegelungspunkte gegeben. Deren Anzahl ließe sich sogar noch erhöhen – ohne negative Folgen für den Bedienkomfort. Die Leichtgängigkeit von Drücker / Zylinder bleibt auf diese Weise selbst dann erhalten, wenn Türen hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind oder große Druckunterschiede herrschen.



Planet zeigt Lösungen für Fingerschutz und Absenkdichtungen

Durch Nachrüsten eines Fingerschutzes lassen sich folgenschwere Unfälle und Verletzungen vermeiden. Die ASSA ABLOY (Schweiz) AG hat das mehrfach zertifizierte Planet Fingerschutzprogramm um das neue bandseitige Abdeckprofil FSA 8800 [S] erweitert. Die Lösung überzeugt durch einfachste Montage und kommt mit wenigen Bauteilen aus. Dadurch lässt sich das System im Handumdrehen installieren.

Der Bedarf an barrierefreien Lösungen in Gebäuden steigt stetig. Für einflügelige Haus- und Balkontüren aus Holz, Metall oder Kunststoff steht mit der Absenkdichtung Planet X3 erstmals eine vollkommen barrierefreie Nullschwelle zur Verfügung. Die einseitige Auslösung der Absenkdichtung wirkt über drei Dichtbewegungen gleichzeitig, die alle separat einstellbar sind. Für Schiebetüren bietet ASSA ABLOY mit der Absenkdichtung Planet SN ebenfalls eine für barrierefreie Zugänge geeignete Lösung an.

Pivot-Türen finden als Gestaltungselement immer mehr Anhänger unter Architekten, Designern und Hausbesitzern. Mit dem für gefälzte Türen ausgelegten Planet Pivot-Modul präsentiert ASSA ABLOY nun eine Auslösevorrichtung, die in Kombination mit der bewährten Absenkdichtung Planet US einen besonders effizienten Schutz gegen Geräusche, Rauch, Feuer und Wärmeverluste bietet. Der neu konstruierte rotierende Aktivator des Auslösemoduls ermöglicht eine bessere Kraftübertragung beim Öffnen und Schließen und der Einbau gelingt ohne zusätzliche Bearbeitung in der Zarge.







Weitere Informationen:

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr. 20

D-72458 Albstadtcom

www.assaabloy.com/de









Mit der Markteinführung der neuen Solution Locks-Schlossgeneration mit Kippfallentechnologie gelingt jetzt die Kombination von hoher versteckter bzw. nicht bemerkbarer Sicherheit und maximalem Bedienkomfort.





In Kombination mit dem Click-Schwellen-System bietet die Türabsenkdichtung Planet X3 erstmals eine vollständig barrierefreie Nullschwelle für Haus- und Balkontüren.





Mit dem bandseitigen Abdeckprofil wird die Montage des Planet Fingerschutzes noch komfortabler und schneller: Statt des bisherigen Verschraubens, ermöglicht die neue Technologie ein einfaches Aufstecken des Profils zwischen den Bändern der Tür.





Der rotierende Aktivator des neuen Auslösemoduls ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsgebiets der Planet US für Pivot-Türen. Durch die Kraftaufnahme über das Modul behält die Dichtung ihre lange Lebensdauer bei und benötigt nur minimale Auslösekräfte.



Das neue ePED Display-Türterminal vereint die gesamte Fluchttürsteuerung hinter einem einzigen kleinen Bildschirm, bedienbar über eine komfortable Touch-Funktion.



