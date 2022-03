Tiefe Einblicke ins Schlafgemach (03/17/2022 09:23:56 AM) Mit Schiebe-Wänden Schlaf und Ankleidebereiche individuell gestalten



Flexibilität und Praktikabilität sind heutzutage entscheidende Gestaltungsfaktoren in Häusern und Wohnungen. Offenheit vereint inzwischen längst Wohn-, Ess- und Kochbereiche. Doch auch im Schlafzimmer zeigt sich dieser Trend immer mehr. „Neben begehbaren Kleiderschränken fusionieren mittlerweile auch Schlaf- und Bad-Bereiche miteinander“, weiß Dennis Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. Wer trotzdem die Möglichkeit beibehalten möchte, Räume auch zu separieren, setzt auf Schiebe-Wände.



Stilvoll und praktisch

Schlanke Formen und individuelle Ästhetik zeichnen beispielsweise die Schiebe-Systeme von SUNFLEX aus. „Neben Versionen mit Ganzglas-Elementen, die höchste





Transparenz bieten, realisieren wir auch Rahmenvarianten und setzen auf Wunsch foliertes oder satiniertes Glas, auch in bunt“, so Schneider. Eingelassene Bodenschienen verhindern Stolperfallen und sorgen für barrierefreien Komfort. „Besonders trendorientiert ist die SF22-Version mit vertikalen Profilen und Sprossen. Hier können sich Nutzer am modernen Industrial Design erfreuen, ohne dass die Elemente zu schwergängig sind.“ Kugelgelagerte Laufrollen und integrierte Mitnehmerfunktion erleichtern das Öffnen und Schließen im Alltag. Bis zu 12 Glaselemente lassen sich auf sechs Spuren realisieren und dabei zu zwei Seiten öffnen. Mit einer Höhe von bis zu drei Metern passen die Schiebe-Systeme dabei auch hervorragend in Räume mit überhohen Decken, wie Industriebauten oder Lofts. So können begehbare Ankleidebereiche in Schlafzimmern optisch integriert gestaltet werden, ohne dass die Kleidung Staub ausgesetzt ist. Auch Badezimmerbereiche können so angeschlossen und bei Bedarf abgegrenzt werden. Durch den Glaseinsatz verlieren große Räume dabei nicht an Helligkeit und Klarheit.



Weitere Informationen unter www.sunflex.de