OKNOPLAST mit hohen Dämmwerten und kurzen Lieferzeiten
Energieeffizienz bei Fenstern und Haustüren



Energieeffizienz ist ein zentrales Thema nicht nur im Hinblick auf die Erderwärmung, sondern auch auf den sich abzeichnenden Mangel an fossilen Energien. Dieser Mangel wird durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine derzeit erheblich verschärft. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch an den rasant steigenden Energiepreisen. Bei Gebäuden kommt dem Thema Energieeinsparung, besonders im Hinblick auf Maueröffnungen wie Türen und Fenstern, eine zentrale Bedeutung zu. Bei Oknoplast, einem der innovativsten Unternehmen auf dem Kunststofffenster- und Türenmarkt in Europa, steht daher Energieeffizienz an oberster Stelle – sowohl in der Fertigung als auch bei den Produkten.



Auf zwei aktuelle Fenstertypen weist das Unternehmen mit deutscher Niederlassung im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren in punkto Energieeffizienz besonders hin. Die beiden Fenstermodelle Ecofusion und Winergetic Premium passiv zeichnen sich in erster Linie durch hohe Wärmedämmwerte aus. Das Allrounder-Modell Ecofusion für den Einsatz im Altbau, der energetischen Sanierung und im Neubau ist dreifach verglast. Das Mehrkammersystem mit warmer Kante als Glasrandverbund hat einen Dämmwert von 0,78 W/m²K. Auch in punkto Sicherheit hat das Fenster gute Argumente. Es ist in den offiziellen Widerstandsklassen RC 2 und RC 2N zertifiziert.



Noch bessere Werte weist das Spitzen-Modell Winergetic Premium passiv auf. Der Wärmedämmwert liegt bei gerade einmal 0,59 W/m²K. Damit gehört es zur Spitzengruppe im Fensterbau. Das Sieben-Kammerprofil mit 4-fach Verglasung, Zusatzdichtung und spezieller thermischer Verstärkung aus der Raumfahrttechnologie hält die Wärme sicher im Gebäude. Mit diesen Werten erfüllt das Fenster auch die strengsten Energiesparvorgaben bei Passivhäusern und natürlich auch für Neubauten.



Für alle zwei Typen gilt, dass sie nach Maß gefertigt werden. Ein breites Farbprogramm und Sonderformen auf Wunsch eröffnen den Kunden eine maximale, gestalterische Freiheit.



Alle Vorteile der Fenster finden sich auch bei der Haustür Aluhaus Elite 90 wieder. Ihr Wärmedämmwert liegt unter 0,8 W/m²K, der zum Beispiel durch eine 4-fache Verglasung erreicht wird. Einbruchsicherheit ist bis zur Klasse RC 3 gegeben. Das CE-Zeichen nach der Norm EN 14351-1 garantiert die hohe Qualität der Tür aus Aluminium.



Ein vielbesprochenes Thema der vergangenen Wochen sind lange Lieferzeiten für Produkte in der Bauwirtschaft. Trotz der europaweit angespannten Lage liefert Oknoplast seine Fenster im Standard binnen drei Wochen, bei der Tür sind es maximal acht Wochen.



Für viele Produkte, die die Energieeffizienz im Wohnbau erhöhen, hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Förderprogramme aufgelegt. Das gilt auch für die meisten Produkte von Oknoplast. Das Unternehmen unterstützt seine Fachhandelspartner mit einem Rundum-Service zu diesen Fördermöglichkeiten, so dass der bürokratische Aufwand für Handel und Kunden gering bleibt.





Weitere Informationen unter www.oknoplast.de und www.aluhaus.com.de



Das dreifachverglaste Allrounder-Modell Ecofusion von Oknoplast hat mit 0,78 W/m²K bereits einen sehr guten Wärmedammwert. Für die hohe Sicherheit dieses Fensters steht die Zertifizierung in den einbruchhemmenden Widerstandsklassen RC 2 und RC 2N.





Winergetic Premium passiv ist das Spitzenmodell unter den Fenstern von Oknoplast. Der Wärmedammwert von 0,59 W/m²K spricht für sich. Sieben-Kammerprofil, 4-fach Verglasung, Zusatzdichtung und eine spezielle thermische Verstärkung aus der Raumfahrttechnologie sind Gründe, warum dieses Fenster die strengsten Energiesparvorgaben im Neubau – vor allem bei Passivhäusern – erfüllt.





Bei den Haustüren ist die Aluhaus Elite 90 mit einem Wärmedämmwert von 0,8 W/m²K in Sachen Energieeffizienz das stärkste Produkt der Marke Aluhaus. Erreicht wird dieser Wert unter anderem durch die Einbautiefe von 90 mm und 4-fach Verglasungen bei Modellen mit Glasausschnitt. Auch in Sachen Einbruchschutz ist die Elite 90 mit dem RC 3-Zertifikat sehr gut aufgestellt.



Fotos: Oknoplast