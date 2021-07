Harte Schale, weicher Kern (07/12/2021 07:00:00 AM) Haus des Weins in Berneck



Berneck ist die größte Weinbaugemeinde im Kanton St. Gallen. Im historischen Dorfkern schufen Carlos Martinez Architekten mit dem Haus des St. Galler Weins eine angemessene Schau- und Degustationsplattform für die Schätze der Region. In dem Neubau mit monolithischer Erscheinung suggeriert eine hölzerne Glas-Faltwand gekonnt den erwünschten Kontrast zwischen harter Schale und weichem Kern.



Aufgabe war es, ein Gebäude zu entwickeln, welches als Leuchtturmprojekt fungiert und die Weinbauregion St. Gallen nach außen hin würdig vertritt. Für dieses Vorhaben wurde die Dreiteiligkeit eines historischen Ensembles bestehend aus Wohnhaus, ehemaliger Scheune und einem Wirtschaftsteil weitergedacht.



Markanter Monolith

Während die neu gestaltete Scheune als vermittelnder Baukörper zwischen Vergangenheit und Gegenwart fungiert, wurde der Wirtschaftsteil durch einen Neubau ersetzt. Der herausfordernde Entwurf ist geprägt durch einen monolithischen Ausdruck: Sowohl die Fassade des Sichtbetonkörpers wie auch das Schrägdach – zudem mit ansteigender Firstlinie – wurden in einem Guss erstellt. In sandfarbenem Ton lasiert, gliedert sich das Kernstück des Ensembles in die umliegenden Holzhäuser ein. Die schief nach vorne springende Gestaltung des gedeckten Bereichs vor dem Saal öffnet das Gebäude in Richtung Dorfzentrum und verleiht ihm eine einladende Geste.



“Eingelegte” Weinblätter für die Fassade

Ein subtiler Bezug zu den nahegelegenen Rebbergen findet sich in der Sichtbetonfassade. Bei genauer Betrachtung fallen zurückhaltend platzierte Weinblätterreliefs ins Auge. Dezent zeichnen sich diese an der Gebäudeaußenseite ab und vermitteln den Eindruck, dass sich einzelne, während der Bauphase von einer lauen Föhnbrise in die Schalung hineingewehte Weinblätter hier abgesetzt haben. Die Schalungsabdrücke der 21 verschiedenen Weinblätter bringen die Botschaft vom Haus des Weins gestalterisch auf den Punkt.



Moderner Gewölbekeller

Im Inneren bildet der Winzerkeller das Zentrum. Den rund 2000 Flaschen Wein von derzeit 20 Weinbauern aus der Region bietet er einen angemessenen Schau- und Degustationsraum. Mit seiner gewölbeartigen Deckenausbildung liefert er eine moderne Interpretation von historischen Gewölbedecken, und durch seine Gesteinskörner ähnelt der abgeschliffene Betonboden den natürlichen Kiesböden früherer Weinkeller.



Zusammenspiel zwischen weich und hart

Die Degustation kann ebenso nach oben in den Veranstaltungssaal des Kulturzentrums verlagert werden. Während das Gebäude gegen außen eine monolithische Erscheinung ausstrahlt, empfängt der Saal den Besucher mit einer weichen Atmosphäre. Wie ein Weinfass wurde der ebenerdige Raum bewusst mit Fichtenholz ausgekleidet.



Bewegliches Schaufenster ins Innere

Die großzügige Verglasung einer Glas-Faltwand gibt zu jeder Zeit einen Einblick in das Innere des Veranstaltungsraumes. Es war ein wesentlicher Entwurfsgedanke, das warme Innere des hölzernen Raumes außen spürbar werden zu lassen und ihn an sonnigen Tagen in den Außenraum nahtlos erweitern zu können. Die Woodline des Spezialisten für Glas-Faltwände Solarlux bot hierfür die optimale Lösung: „Diese freundliche, warme Holzoberfläche des Eingangsbereiches, welche auch in der Glas-Faltwand eingesetzt wurde, lädt zum gemütlichen Umtrunk ein”, erläutert Projektleiter David Gschwend.



Maximale Öffnung, robuste Flexibilität

Die Woodline öffnet den Veranstaltungssaal barrierefrei auf einer Breite von über sieben Metern und einer Höhe von fast drei Metern. Die zusammenhängenden Glaselemente werden als schmales Paket an der Seite verstaut: „Hierdurch wird eine flexible Veranstaltungsebene geboten, welche nicht durch kleinteilige Flügeltüren voneinander getrennt wird”, beschreibt David Gschwend den Vorteil der beweglichen Glasfassade.



Auch geschlossen schafft die Woodline mit nur 147 Millimeter Profilansicht im Flügelstoß fast grenzenlose Raumeindrücke und ermöglicht maximale Durchsicht. Stabilität und Dichtigkeit zeichnen die Woodline ebenso aus wie die hochwertige Lauftechnik aus Edelstahl. Sie ist wartungsarm und verschleißfrei, und auch bei hohen Glasgewichten und großen Elementen ermöglicht sie einen ruhigen Lauf. Geschlossen sind beste Wärmedämmwerte garantiert.

Somit unterstützt die Woodline von Solarlux durchweg das architektonische Konzept: Durch die hölzerne Glas-Faltwand wurde der erwünschte Kontrast zwischen harter Schale und weichem Kern gekonnt suggeriert und gleichzeitig der perfekte Übergang von Innen und Außen geschaffen.



Weitere Informationen:

www.solarlux.com







Das Gebäudeäußere tritt monolithisch in Erscheinung.







Als Bindeglied zwischen Alt- und Neubau fungiert die Scheune – sie beherbergt die benötigten Nebenräume.





Als Pendant zur harten Fassade des Neubaus empfängt sein Gebäudeinneres mit warmer Atmosphäre.





Die schiefe Wand im Treppenhaus wirft das Licht vom obersten Eck bis in den Keller. Der Besucher wird durch das Licht geführt.





Raum für Degustationen: Der neu interpretierte Winzerkeller im Haus des Weins.





Das Leuchtturmprojekt für die Weinbauregion St. Gallen liegt mitten im historischen Dorfzentrum von Berneck.



Bildnachweis:

Faruk Pinjo für Carlos Martinez Architekten AG