Neue Azubis begrüßt (09/05/2022 04:08:27 PM) Sieben Auszubildende wurden am 1. September offiziell bei der TMP Fenster + Türen GmbH begrüßt. Da der Umweltschutz in dem Bad Langensalzaer Unternehmen eine große Rolle spielt, wurde wie bereits in den vergangenen Jahren der Beginn des Lehrjahres wieder mit einer Baumpflanzaktion auf einer Streuobstwiese hinter dem Gewerbegebiet an der Thamsbrücker Landstraße verbunden.



Mit insgesamt 45 Bewerbungen habe man auch in diesem Jahr eine außergewöhnlich hohe Anzahl gehabt, sagte die Ausbildungsverantwortliche Janine Seiffarth. Das zeige, wie bekannt TMP in der Region sei und auch einen guten Ruf als Arbeitgeber habe. „Die meisten kannten TMP bereits durch Mitarbeiter aus der Verwandtschaft oder sind durch Empfehlungen auf uns aufmerksam geworden“, weiß Janine Seifarth. Damit ist jetzt die Gesamtanzahl der Auszubildenden auf 23 angewachsen.

Auch in diesem Jahr pflanzten die neuen Auszubildenden gemeinsam unter Anleitung Obstbäume auf einer Streuobstwiese.

Bildquelle: TMP