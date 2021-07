Planersoftware 2.0: (07/20/2021 10:38:28 AM) ift Rosenheim zertifiziert U-Wert-Berechnung



Die GEALAN Planersoftware bietet Fensterherstellern, Architekten und Händlern bereits seit mehr als zehn Jahren digitale Unterstützung bei der Planung, Projektierung, Ausschreibung und Angebotserstellung des Gewerkes Fenster. Jetzt hat das bewährte Online-Tool eine weitere nützliche Funktion an Bord, die allen Anwendern zusätzliche Planungssicherheit verspricht: Die Planersoftware 2.0 weist bei Bedarf nun einen vom Institut für Fenstertechnik ift Rosenheim zertifizierten U-Wert mit Logo aus.



Gemäß des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) muss für jedes Bauvorhaben ein rechnerischer Nachweis des Wärmeschutzes erfolgen. Der Grad der Wärmedämmung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten bestimmt - unter anderem für das Bauteil Fenster.







Innerhalb der Planersoftware 2.0 von GEALAN kann der hier relevante Uw-Wert nun mit Zertifizierung durch das Institut für Fenstertechnik ift Rosenheim bestimmt werden. Ein Logo des international anerkannten Prüflabors bestätigt eine zuverlässige Ermittlung sowie die Richtigkeit der Werte. Das ift-Logo ist sowohl bei der Berechnung des bei Fensterprofilen relevanten Rahmenwertes Uf als auch beim Ausdruck des Uw-Wertes in den Unterlagen für die geplanten Elemente sicht- und druckbar. Vor der Zertifizierung durch das ift Rosenheim war in der Software lediglich der Hinweis platziert, dass die Berechnungen der U-Werte gemäß der entsprechenden Norm DIN EN 10077 erfolgen.

Die Neuerung wurde mit dem letzten Update der Planersoftware 2.0 verfügbar. Die Zertifizierung durch das Prüflabor ift ermöglicht GEALAN-Partnern damit höchste Planungssicherheit innerhalb des digitalen Tools.





Bei der Berechnung der U-Werte wird das ift-Logo automatisch angezeigt. Um das Logo auf dem abschließenden Ausdruck der Planer-Daten zu verwenden, sind einmalig wenige Klicks innerhalb der Software notwendig. Wie unkompliziert diese Einstellung funktioniert, zeigt Ihnen dieses Video:

https://youtu.be/NKpGLAqWhuQ



Die Planersoftware 2.0 von GEALAN bietet nicht nur zertifizierte Planungssicherheit rund um das Gewerk Fenster. Sie liefert auch einen detaillierten Überblick über die GEALAN-Produktpalette mit allen Variationen, Vorteilen und Besonderheiten. So lassen sich mit Hilfe des Planungstools unterschiedlichste Fensterformen mit den gewünschten Profilsystemen erstellen. Zudem können Zusatzprofile sowie Fensterbankanschlüsse oder Blendrahmenverbreiterungen zugefügt werden. Die Software überprüft die Konstruktion abschließend auf Ihre Machbarkeit hinsichtlich U-Werte, Statik und Maximalgrößen.



Sie sind noch kein Nutzer der GEALAN Planersoftware 2.0? Dann bietet die Demoversion einen ersten Eindruck über die Vielzahl an Möglichkeiten: https://bit.ly/36xmlxL



Um sich für die Vollversion der Planersoftware 2.0 zu registrieren, nutzen Sie bitte diesen Link:

https://www.gealan.de/de/account/registration









Über GEALAN Fenster-Systeme

Die GEALAN-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Herstellern von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen in Europa.

GEALAN-Profile werden im eigenen Haus entwickelt, produziert und vertrieben. Sie sind die Basis dafür, Fenster, Türen und moderne Schiebe-Lösungen auffällig schön, ausgesprochen stabil sowie besonders sicher zu machen und mit Top-Wärmedämmwerten auszustatten.

Als innovativer Systemgeber für Kunststoff-Fenster- und Türprofile bietet GEALAN seinen Partnern außerdem umfassende Dienstleistungen an. Unsere Architektenberatung und der Bautechnische Dienst unterstützen Architekten und Planer in der täglichen Arbeit. Intelligente Tools vereinfachen Planungen und Ausschreibungen. Schulungen und Seminare bringen unsere Partner auf den neuesten Stand in Sachen GEALAN-Lösungen.

Europaweit beschäftigt GEALAN mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von 245 Millionen EUR. Seit 2014 gehört GEALAN zur familiengeführten VEKA AG mit Sitz im westfälischen Sendenhorst.