RC3-EINBRUCHSCHUTZ MIT VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" (08/06/2022 12:38:24 PM) Das VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" von ISO-Chemie wurde von der Holzforschung Austria (HFA) geprüft und als einbruchhemmendes Bauteil in der Widerstandsklasse RC3-zertifiziert. Damit hat das bereits RC2-geprüfte System seine Eignung zur Montage von einbruchhemmenden Fenstern und Fenstertüren vor der Wand in einer noch anspruchsvolleren Klasse nachgewiesen.



RC3-sicherer Einbruchschutz

Die Häufigkeit von Einbruchdiebstählen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Daher rät die Kriminalpolizei zu erhöhten Schutzmaßnahmen am Gebäude. Gerade der Einbau einbruchhemmender Fenster, Türen und angrenzender Bauelemente ist hierbei von enormer Bedeutung beim Einbruchschutz. Mit RC3-geprüften Produkten wie dem EPS-F basierten VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" wird dem mutmaßlichem Täterverhalten Paroli geboten.





Mit dem RC3-geprüften Vorwandmontagesystem ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" haben Einbrecher keine Freude!



Bildquelle: © 2022 ISO-Chemie GmbH Im Vergleich zur RC2-Zertifizierung wurden bei der nach dem Zertifizierungsprogramm der DIN EN 1627:2011 durchgeführten RC3-Prüfung die nachgestellten Einbruchsversuche erschwert. Während dem Prüfvorgang musste das in Kombination mit einem RC3-geprüften Fenster eingebaute Vorwandmontagesystem unter anderem einem Angriff mit einem 70 cm langen Brecheisen standhalten. Es war gefordert, dass das eingebaute RC3-Fenster während dem 5 Minuten andauernden Einbruchversuch keine durchtrittsfähige Öffnung zulässt und auch nicht entfernt werden kann.



ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" konnte bei der RC3-Prüfung sowohl dem mechanischen Öffnungsversuch zwischen Fensterrahmen und Flügel wie auch zwischen Fensterrahmen und Zargensystem standhalten. Auch ein Angriff auf die Anbindung des Vorwandmontagesystems an den Wandkörper war erfolglos.



Seine Widerstandsfähigkeit musste das Vorwandmontagesystem außerdem bei der statischen Druckprüfung der Befestigungspunkte des Fensters unter Beweis stellen, die durch Pendelschlagversuche mit einem 50 kg schweren Zwillingsreifen durchgeführt wurden.



RC3-Zertifikat als offizieller Nachweis zur Einbruchhemmung

Die von der HFA durchgeführten Prüfungen und ausgestellten Zertifikate sind europaweit gültig, denn die europäische Prüfnorm ist entsprechend der vorgeschriebenen und möglichen Punkte umgesetzt worden.



Von der Holzforschung Austria ausgestellte Zertifikate werden von der deutschen Polizei zur Listung in den Herstellerverzeichnissen "Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte" herangezogen. Zudem kann das RC3-Zertifikat im Einbruchsfall auch als Versicherungsnachweis für die Einbruchhemmung vorgelegt werden.



Sicherheitsaspekte mit entsprechenden Präventionsmaßnahmen in Bezug auf den Einbruchschutz spielen eine immer wichtiger werdende Rolle bei der Planung und Renovierung von Gebäuden. Mit ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1 und "TYP 3" hat ISO-Chemie zwei RC3-geprüfte Systeme für die Vorwandmontage von Fenstern im Sortiment, mit denen sehr gute Vorkehrungen für den Einbruchschutz getroffen werden können.



Vorwandmontagesystem mit hoher Tragfähigkeit und Wärmedämmung

Das EPS-F basierte VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" besteht aus wärmedämmenden Systemkanteln aus hochverdichtetem THERMAPOR. Mit der sehr hohen Materialdichte von 150 kg/m³ und hervorragenden Eigenschaften bei der Traglast und Wärmedämmung eignet sich das System optimal für die Vorwandmontage von Fenstern im Ein- und Mehrfamilienhausbau sowie im Objektbau. Eine brandschutztechnische Anwendbarkeit ist bis Gebäudeklasse 5 gegeben. Bei großen Fensterelementen mit hohen Lastanforderungen können die Systemkanteln zur zusätzlichen Stabilisierung mit Aluminium- und Edelstahlwinkeln ausgesteift werden.



Passivhaus-zertifiziert, emissionsarm & energieeffizient

Das VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3” wurde vom Passivhaus Institut als "Zertifizierte Passivhaus Komponente" ausgezeichnet. Das System ist somit für die Vorwandmontage von Fenstern und Fenstertüren in Passivhäusern offiziell zugelassen.



Zudem können sich Verarbeiter und Bauherren darauf verlassen, dass von dem Produkt keine gefährlichen Stoffe an die Raumluft abgegeben und keine Gesundheitsrisiken verursacht werden. Denn ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" wurde mit dem GEV Zeichen EMICODE® EC1 PLUS als "sehr emissionsarm" ausgezeichnet. Außerdem entspricht es den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und den Prinzipien des RAL "Leitfaden zur Montage".



Geprüft auf Absturzsicherung

ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3"wurde auch nach den Anforderungen der ETB-Richtlinie "Bauteile die gegen Absturz sichern" geprüft und erfüllt die technischen Voraussetzungen für die Verwendung bei der Montage von Bauteilen mit absturzsichernden Verglasungen. Für die vielen individuellen Befestigungsanforderungen an den Baustellen stehen dabei vier verschiedene Befestigungsmöglichkeiten nach der ETB-Richtlinie zur Verfügung.



Expertenrat vom Hersteller

Über den ISO-BAUBERATER Service bietet ISO-Chemie Planern, Architekten und Verarbeitern professionelle Unterstützung bei der Planung und Ausführung ihrer Bauprojekte.



Ergänzend zu der technischen Hotline beraten die ISO-BAUBERATER ihre Kunden auch vor Ort in Form von Baustellenbegutachtungen zur Klärung von Anschlussdetails. Neben Empfehlungen zur Produktwahl unterstützen sie bei der direkten Kommunikation mit den verantwortlichen Personen wie bspw. Architekten und Bauherren.



Weiteren Support bieten die ISO-BAUBERATER bei der Detailplanung mit CAD-Zeichnungen zu den Bauanschlussdetails sowie mit Informationen zu Prüfzeugnissen und der Bereitstellung von Ausschreibungstexten. Zu dem Beratungsservice gehört auch eine professionelle Baustellenunterweisung der Monteure. Darüber hinaus haben User im ISO-PORTAL die Möglichkeit, sich Videoclips mit Tipps und Anleitungen zur Montage downzuloaden.



Berechnung der vier Lastfälle & Statische Bemessung

Das ISO-BAUBERATER Team unterstützt auch bei der Berechnung und Protokollierung der Statik für die Befestigung von Bauteilen in und vor der tragenden Fassade. Im ISO-PORTAL steht hierfür das ISO-TOP WINFRAMER STATIK-TOOL zur Verfügung. Darüber können die vier Lastfälle (Eigengewicht Traglast, Windlast, geöffneter Flügel, geöffneter Flügel mit Zusatzlast) in der Vorwandmontage berechnet und eine statische Bemessung, individuell für das zu planende Projekt erstellt werden.



ift-MONTAGEPASS

Für eine professionelle Baustellendokumentation kann mit dem ift-MONTAGETOOL mit nur wenigen Klicks ein vom ift Rosenheim zertifizierter ift-MONTAGEPASS im ISO-PORTAL generiert werden. Der ift-MONTAGEPASS kann sowohl als Planungshilfe für eine objektbezogene Ausführung der Montage, als auch als Nachweis einer fachgerechten und bauphysikalisch korrekten Planung der Anschlussausbildung genutzt werden.



Mehr Informationen zu den umfassend geprüften und zertifizierten Vorwandmontagesystemen von ISO-Chemie finden Sie unter: www.iso-chemie.de/winframer