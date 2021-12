Log4j Zero-Day-Sicherheitslücke – GEMOS- und ixalo-Produkte nicht betroffen! (12/16/2021 10:30:26 AM) Wie Ihnen vielleicht durch Medien und Presse bereits bekannt ist, gibt es aktuell eine Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek Log4j. Nach Veröffentlichung der Schwachstellen Log4Shell stuft nun auch das BSI die Bedrohung als kritisch ein.

Von dieser Sicherheitslücke ist keines der GEMOS-Produkte aus unserem Haus betroffen.



Das herstellerneutrale Gebäude- und Gefahrenmanagementsystem GEMOS vernetzt die Produkte der GU-Gruppe sowie andere marktgängige Sicherheitslösungen für Objekte.

Sowohl die Softwarelösungen GEMOS und GEMOS access mit den hierin integrierten Modulen als auch die Hardwarelösungen wie Zutrittscontroller und Türmodule von GU sind von der Zero-Day-Lücke, auch als CVE-2021-44228 bezeichnet, nicht betroffen.

ixalo – das elektronische Schließsystem von BKS – ist ebenfalls nicht von der Zero-Day-Lücke betroffen. Das beinhaltet sowohl die Softwarelösungen KeyManager mit den hierin integrierten Modulen als auch die Zutrittspunkte der ixalo-Familie.





Bildnachweis: Gretsch-Unitas Öffnen, bewegen, schließen, sichern

