Tür und Tor per Fingertipp oder Sprachbefehl öffnen (08/11/2020 07:00:00 AM) Smarter Zugang



"Sesam, öffne dich!" – So mancher hat sich sicher schon gewünscht, dass das Heimkommen so märchenhaft komfortabel wäre. Ob bepackt mit den Einkäufen oder bei der Schlüsselsuche im Regen: Das Auf- und Zuschließen von Toren und Türen, Hochstemmen des Garagentores und Klinkendrücken mit vollen Händen kann lästig sein. Mit der richtigen Technik muss der smarte und sichere Zugang zum Grundstück, zum Haus und zur Garage jedoch kein Märchen bleiben. Das richtige Tor finden Wer den Bau einer Garage plant oder die bereits bestehende modernisieren möchten, muss zunächst die Wahl über das Garagentor treffen. Neben dem klassischen Schwingtor gibt es zum Beispiel auch platzsparende Alternativen. So schwingt etwa das Deckenlauftor nicht nach vorne aus. Da sein stabiler Torpanzer, der aus einzelnen horizontalen Elementen besteht, im rechten Winkel flach unter die Decke gelenkt wird, benötigt es auch in der Garage nur sehr wenig Raum. Eine maximale





Die Motorisierung einer Garage macht das Heimkommen nicht nur bei schlechtem Wetter komfortabel. txn-Foto: BVRS/ IVRSA Durchfahrtshöhe bleibt bestehen. "Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren Seitenlauftore, deren vertikal angeordnete Profile senkrecht um die Ecke und flächig an eine Wandseite laufen", erklärt Marcus Baumeister vom Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS). "Rolltore werden ebenfalls nach oben gefahren, der Rollpanzer allerdings wie bei einem Fensterrollladen hinter dem Sturz zu einem Paket zusammengerollt, sodass die gesamte Decke frei bleibt." Bequem aus dem Auto steuern Die individuelle, passgenaue Fertigung und den Einbau des Tors übernehmen die Experten des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks. Für mehr Komfort statten sie das gewählte Modell auf Wunsch zusätzlich mit einem Motor aus. Durch eine entsprechende Steuerung lässt es sich dann auch vom Fahrzeug aus per Fernbedienung, Tipp auf das Smartphone oder Sprachbefehl bedienen. "Auch bei bereits vorhandenen Toren ist das Nachrüsten von Motoren möglich – unabhängig davon, ob sie schwingen, sich aufrollen, hoch oder zur Seite laufen", sagt Baumeister. Das Plus an Sicherheit Bei Haustüren sorgen smarte Türschlösser für die nötige Sicherheit. Über eine App kann der Hausbesitzer den Nachbarn auch aus dem Urlaub die Eingangstür zum Blumengießen öffnen oder unterwegs nachsehen, ob sie verschlossen ist. Eingebunden in ein Smart-Home-System lässt sich ebenso der Status des Garagentors aus der Ferne überprüfen. Ein zusätzliches Plus an Sicherheit bietet eine elektronische Hinderniserkennung: Sie stoppt die Torbewegung sofort, wenn das Tor auf ein Hindernis trifft. Ergänzt um eine entsprechende Ausstattung zum wirksamen Einbruchschutz gehören besorgte Gedanken ganz der Vergangenheit an. Weitere Infos zu Produkten und Fachbetriebe in der Nähe gibt es beim Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz unter 0152/06527888 und online auf www.rollladen-sonnenschutz.de.

Weitere Informationen: