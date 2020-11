StellaGroup übernimmt DuoTherm (11/23/2020 02:01:36 PM) Der europaweit agierende französische Sonnenschutzhersteller StellaGroup übernimmt die DuoTherm Rolladen GmbH aus Nettersheim-Zingsheim. Die Übernahme findet vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde statt.



Die DuoTherm GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Sonnenschutzanlagen wie Rollladen-, Raffstore-und Tuchverschattungssysteme und vertreibt diese in der Hauptsache über Fachhandelsunternehmen wie Fensterhersteller oder Bauelementehändler.

Im Jahr 2020 wird das Unternehmen einen Umsatz von ca. 27 Millionen Euro erzielen. Das Unternehmen beschäftigt 135 Mitarbeiter und ist eine Marke, die für die Qualität ihrer Produkte sowie ihr Dienstleistungsangebot bekannt ist.



Die StellaGroup, die 2019 einen Umsatz von 460 Millionen Euro erzielte, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein europäischer Marktführer für Rollladen und Sonnenschutz zu werden. Die Gruppe ist mit über 14 Tochtergesellschaften in Frankreich, Deutschland, Niederlande und Großbritannien vertreten.



„Ich freue mich auf diese neue, reizvolle Aufgabe, die DuoTherm in die StellaGroup zu führen.

Ich bin sicher, dass das industrielle Know-how und die Vielfallt von Stella uns und unseren Kunden viele Vorteile bringen wird, und insgesamt die DuoTherm wettbewerbsfähiger machen wird.", so André Barth, Geschäftsführer von DuoTherm.



"Wir freuen uns, André Barth und sein Team in der Stella-Familie begrüßen zu dürfen. Ziel ist es, die DuoTherm weiter zu entwickeln, und als Marktführer im Bereich Rollladen-Aufsatzelemente zu etablieren“, erklärten Didier Simon, Präsident der StellaGroup, und Frank Schädlich, Vorstand für internationale Entwicklung.





Über DuoTherm

DuoTherm ist Komplettanbieter für Sicht- und Sonnenschutzsysteme. Das 1998 zunächst als Vertriebsagentur gegründete Unternehmen fertigt seit 2000 PVC-Rollladen-Aufsatzkästen nach Maß sowie mit dem Thermo NB ein Aufsatzkastensystem speziell für den Neubau – auf Wunsch mit integrierter Lüftung und Schallschutz. Daneben werden auch Rollladenvorbauelemente sowie Zip-Screen-Anlagen produziert. DuoTherm bietet Tuchverschattungen sowie – unabhängig vom Kasten bestellbar – Raffstores und Rollladenpanzer aus PVC und Aluminium. Dank der hauseigenen Lackiererei sind Profile und Putzschienen in jedem verfügbaren RAL-Farbton lieferbar. DuoTherm zeichnet sich vor allem dadurch aus, auch bei schwierigen Projekten gemeinsam mit dem Kunden passende Lösungen zu finden. Die hohe Service-Mentalität der 135 Mitarbeiter in Verbindung mit hochwertiger Verarbeitung macht den Erfolg von DuoTherm aus.



