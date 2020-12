System Schröders ModulSystem (12/10/2020 12:17:32 PM) Für jede Anforderung die passende Tür



Schutztüren müssen häufig mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Zum Schutz vor Feuer, Rauch, Einbruch, Lärm und Witterungseinflüssen gibt es unterschiedliche Vorgaben, die bei der Entwicklung berücksichtigt und zum Schluss für jede Tür geprüft werden müssen. Dies ist ein hoher Kostenfaktor, gerade bei Kombinationsabschlüssen, die verschiedene Anforderungen in sich vereinen sollen. Das ModulSystem von System Schröders hilft dabei, diese Kosten zu reduzieren.



Der Vorteil des ModulSystems ist, dass es sich einer für alle Türtypen einheitlichen Grundkonstruktion bedient. Dadurch profitieren Hersteller von Sicherheitstüren, die in Lizenz von System Schröders fertigen, gleich mehrfach.



Denn dank der individuell aufrüstbaren Konstruktion, können Türen mit Leistungseigenschaften für unterschiedlichste Anwendungsbereiche unkompliziert zusammengestellt und gefertigt werden. Dafür wird das Grundmodell dem jeweiligen Anforderungsbereich entsprechend in seinem inneren Aufbau angepasst.



Die Türen werden im nächsten Schritt individuell mit den entsprechenden Komponenten, wie z.B. Beschläge oder elektronische Sicherheitsbauteile ausgestattet. Die separate Lagerhaltung unterschiedlicher Fertigungsmaterialien wird – durch die jeder Sicherheitstür zugrundeliegenden Basiskonstruktion – minimiert. Neben der einheitlichen Fertigung spart dies zusätzlich Kosten. Zudem garantiert die Grundkonstruktion eine gleichbleibende Optik, was gerade beim Einsatz unterschiedlicher Schutztüren an einer Einbaustelle Vorteile bringt. Durch das ModulSystem ist System Schröders beim Umfang des Produktprogramms führend. So ist für beinahe jede Anforderung eine entsprechende Tür lieferbar.



CE geprüfte Türen und Tore

Die im ModulSystem gefertigten Türen und Tore erfüllen die aktuellen CE Normen, wie zum Beispiel die Brandschutzproduktnorm EN 16034 oder die EN 1627 für Einbruchschutz. Durch die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedensten Leistungseigenschaften wird zudem eine hohe Sicherheit der Türen in jedem Bereich gewährleistet. Weitere Informationen gibt es unter www.system-schroeders.de.