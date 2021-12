Stellenangebot Position:

Gebietsverkaufsleiter m/w/d Region:

PLZ 30 – 37 und 48 Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ihre Qualifikation: Abgeschlossene Berufsausbildung im kfm. und/oder technischen Bereich

Erfahrungen im Bauelementebereich, idealerweise in der Fensterbranche

Gutes technisches Verständnis und kfm. Verhandlungsgeschick

Motiviert, ehrgeizig und ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft

Ihre Aufgabe: Neukundenaquise

Aktive Betreuung des bestehenden Kundenstammes

Aufmerksame Wettbewerbs- und Marktbeobachtung

Selbstständiges Arbeiten in Ihrem Aufgabengebiet Wie bieten: Festanstellung mit monatlichem Festgehalt und Provision

Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

Attraktives Verkaufsgebiet mit langjährigem Kundenstamm

Eine qualitativ hochwertige Produktpalette Der Wohnsitz sollte im Großraum Paderborn / Bielefeld liegen. Unternehmensprofil: Als familiär geführter Familienbetrieb mit über 180 Beschäftigten fertigen wir Fenster und Türen aus den Profilen der Profilhersteller VEKA und HEROAL auf den neuesten Stand der Technik. Die Produktion erfolgt mit einem großzügig angelegten Maschinenpark in unserem Werk in Bad Laasphe. Bereits seit mehr als 35 Jahren gehören wir zu den führenden Fenster- und Haustürherstellern. Wir beliefern ausschließlich den Fachhandel wie Fertighaushersteller, Bauelementehändler und Schreinereien. Kontaktadresse: Otto Blecher GmbH Herr Rolf Dickel Industriestrasse 4 57334 Bad Laasphe Telefon: e-Mail: rolf.dickel@blecher-fenster.de