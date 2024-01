Kömmerling und Zimmermann Fenster- und Innenausbau feiern 55 Jahre Partnerschaft (01/22/2024 02:02:00 PM) Über ein halbes Jahrhundert partnerschaftlicher Zusammenarbeit feiern die Marke Kömmerling und die Bernd Zimmermann Fenster- und Innenausbau GmbH aus Neunkhausen im Westerwald.



Seit dem Gründungsjahr 1967 fertigt der Fachbetrieb hochwertige Kunststoff-Fenster und -Türen für zufriedene Kunden. Das Familienunternehmen hat sich im Laufe der Jahre als zuverlässiger Partner im Bereich Sanierung und in begrenztem Umfang auch im Neubau etabliert. Die gelebten handwerklichen Tugenden und die Nähe zum Kunden haben stets oberste Priorität.



Bernd Zimmermann, Eigentümer des Unternehmens, betont die regionale Verbundenheit: „Nähe zum Kunden bedeutet für uns mehr als nur ein Slogan. Als Fensterfachbetrieb in der Region sind wir immer präsent und können durch kurze Wege und schnelle Kommunikation optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Wir kennen unseren Markt genau und setzen dieses Wissen in jedem Projekt um.“



Friedhelm van den Berg, Gebietsverkaufsleiter der profine GmbH, würdigt die langjährige Partnerschaft: „Wir sind dankbar und sehr stolz darauf, seit so vielen Jahren Partner eines Fachbetriebes zu sein, der solides Handwerk und moderne Technik optimal miteinander verbindet. Die Zusammenarbeit mit der Firma Zimmermann ist für uns nicht nur eine Geschäftsbeziehung, sondern eine echte Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basiert.“



Die Übergabe der Jubiläumsurkunde fand Anfang Januar 2024 in Neunkhausen statt und markiert einen neuen Meilenstein in einer erfolgreichen Partnerschaft.



Für 55 Jahre Partnerschaft bedankte sich profine Gebietsverkaufsleiter Friedhelm van den Berg (rechts) im Januar 2024 bei Eigentümer Bernd Zimmermann.



Foto: profine GmbH











Über profine:

Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz im rheinland-pfälzischen Pirmasens beschäftigt weltweit über 3.200 Mitarbeiter.