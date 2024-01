profine und Delta Dore bündeln Kräfte für sichere und smarte Fenster (01/17/2024 07:00:00 AM) Neue Partnerschaft ab der Fensterbau Frontale 2024



In einer zukunftsweisenden Kooperation haben sich die profine Group, einer der führenden Systemgeber für Kunststoff-Fensterprofile, und die französische Delta Dore Group, europaweit renommierter Anbieter von Smart-Home-Lösungen, zu einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen. Vorrangiges Ziel dieser Allianz ist es, den Kunden von profine aus dem Fensterbau zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen, indem sie einen einfachen Zugang zum breiten Produktportfolio aus der Smart-Home-Welt erhalten.



Im Fokus der Partnerschaft steht das Thema Sicherheit rund um Fenster und Türen. Die Produkte der Delta Dore Group, die neben Sicherheit auch ein Plus an Energieeffizienz bieten und sich durch besonders einfache Bedienung auszeichnen, werden beim Systemgeber künftig im Bereich „Smart Products“ seiner Marke Kömmerling im Kundenkreis vermarktet. Um den unterschiedlichen Anforderungen der Fensterfachbetriebe gerecht zu werden, bietet profine bedarfsgerecht geschnürte Pakete verschiedenen Umfangs von “Smart Basic“ bis „Security Professional“.





Links Pascal Portelli, CEO der DELTA DORE Group und rechts Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der profine Group.







Eine erfolgreiche Pilotkundenphase im Herbst 2023 hat das große Potenzial der Zusammenarbeit bestätigt. Der offizielle Startschuss erfolgt auf der Messe Fensterbau Frontale im März 2024, wo beide Unternehmen auf ihren jeweiligen Ständen gemeinsame Exponate mit verschiedenen smarten Szenarien präsentieren werden.



Offiziell besiegelt wurde die Zusammenarbeit am 13. Januar 2024 von den beiden CEOs der Partnerunternehmen.



“Als Smart-Home-Pionier der ersten Stunde helfen wir den Menschen, mit den intelligenten Lösungen von Delta Dore ihr Zuhause sicherer, komfortabler und nachhaltiger zu gestalten“, so Pascal Portelli, CEO der DELTA DORE Group. „Dabei setzen wir gezielt auf Industriepartnerschaften wie die mit profine, um technische Barrieren auszuräumen und den Zugang zum intelligenten Wohnen zu erleichtern.“



Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der profine Group kommentiert die Kooperation der beiden Unternehmen wie folgt: „Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Baustein unserer Strategie für mehr Nachhaltigkeit. Wir möchten unseren Partnern stetig neue Möglichkeiten eröffnen, um ihre Position in den zukunftsweisenden Märkten zu stärken. Die Kooperation mit der Delta Dore Group bietet dazu ausgezeichnete Chancen.“



Über profine:

Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz im rheinland-pfälzischen Pirmasens beschäftigt weltweit über 3.200 Mitarbeiter.





Über DELTA DORE:

DELTA DORE ist ein französischer Konzern mit europäischer Ausrichtung und Pionier auf dem Markt für vernetztes Wohnen. Seit über 50 Jahren stellt Delta Dore seine Expertise im Bereich Energiemanagement und Sicherheit in den Dienst einer nachhaltigeren Lebensweise, bei der Energieeinsparung mit einem komfortableren Lebensstil einhergehen. Diese Zielsetzung wird gestützt durch jährliche Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von neun Prozent des Umsatzes. Pro Jahr stellt das Unternehmen 5,5 Millionen Produkte nach höchsten Qualitätsanforderungen und Made in France her. Mit seiner Marke Delta Dore richtet es sich an Verbraucher, die die Installation ihres Smart Homes der Expertise eines Fachbetriebs anvertrauen wollen.

www.deltadore.de