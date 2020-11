Die Zutrittskontrollsysteme von SIEGENIA (11/11/2020 03:18:47 PM) So bequem und sicher ist smarter Komfort



Diese beiden Zutrittskontrollsysteme von SIEGENIA für Haus- und Wohnungseingangstüren lassen keine Wünsche offen: Das Keypad und der Fingerscanner verbinden ein edles Design mit höchstem Bedienkomfort und einer leistungsstarken Zutrittsverwaltung zum Gebäude. Im privaten Wohnungsbau sind sie damit eine ideale Lösung für die steigende Nachfrage nach Smart-Home-Anwendungen. Einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom zufolge legen Eigenheimbesitzer zunehmend Wert auf mehr Komfort und Lebensqualität sowie auf die Erhöhung der Sicherheit.



Hierzu sind die beiden Systeme mit einer umfassenden Zutrittsprotokollierung, einer übersichtlichen Benutzerverwaltung sowie mit einer Zeitsteuerung durch einen akkugepufferten Timer ausgestattet. Das erlaubt Hauseigentümern u. a., befugten Personen mit nur wenigen Fingertipps innerhalb eines frei wählbaren Zeitfensters Zutritt zum Gebäude gewähren. Weitere Sicherheitsfeatures unterstützt das Keypad, das mit einer Einmal- sowie einer Urlaubs-PIN-Funktion ausgestattet ist.



Dabei wird Bedienkomfort großgeschrieben – so z. B. durch das einfache Auflegen des Fingers auf den Fingerscanner oder die standardmäßige Ausstattung mit integrierter WLAN- und Bluetooth-Technologie. Das ermöglicht sowohl die Nutzung des Smartphones als Fernbedienung als auch die komfortable Steuerung und Verwaltung mithilfe der SIEGENIA Comfort App. Optisch ansprechend ist die farblich einstellbare, vollflächige LED-Beleuchtung: Sie erlaubt die harmonische Anpassung an die Farbgebung der Haustür und die gefällige Integration des Bedienpanels in die Gebäudearchitektur.



Denkbar leicht zu verarbeiten

Bei Verarbeitung und Montage können die Zutrittskontrollsysteme ebenfalls überzeugen, denn sie verfügen nicht nur über identische Fräsmaße, sondern erlauben die einfache, platzsparende Direktinstallation ohne separate Steuereinheit. Für Effektivität und Fehlersicherheit bei der Montage sorgt zudem die unkomplizierte, zügige Verdrahtung mithilfe vorkonfektionierter Plug & Play-Verbindungen. Problemlos zu realisieren ist nicht zuletzt die zunehmend im Trend liegende Vernetzung von Smart-Home-Szenarien: Der mögliche Verzicht auf zusätzliche Verkabelungen erlaubt die bequeme Integration weiterer Optionen, so z. B. die Einbindung der Haustür in Alarmsysteme.





Ob Fingerscanner oder Keypad: Zutrittskontrollsysteme von SIEGENIA verbinden smarte Sicherheit mit Nutzerfreundlichkeit und überzeugen durch ein edles Design.





Die Zutrittskontrollsysteme von SIEGENIA sind eine ideale Lösung für die steigende Nachfrage nach Smart-Home-Anwendungen im privaten Wohnungsbau.





Die wertige Optik der Zutrittskontrollsysteme erlaubt die gefällige Integration in die Gebäudearchitektur.