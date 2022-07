Neue Anwendungsbroschüre für die "SIEGENIA Lüftungstechnik" (07/15/2022 07:00:00 AM) Fachwissen für mehr Planungssicherheit auf 68 Seiten



Mit einer neuen Anwendungsbroschüre wird SIEGENIA den steigenden Anforderungen an die Planung von Lüftungsszenarien für mehr Wohngesundheit und Energieeffizienz gerecht: Auf insgesamt 68 Seiten bietet die Broschüre "SIEGENIA Lüftungstechnik" den Partnern des Unternehmens gebündelte Informationen zur fachgerechten Planung dezentraler Lüftungslösungen.



Praxisorientiert mit Anwendungsszenarien

Übersichtlich in Themenblöcke geordnet finden Architekten, Planer und Verarbeiter dort einen Überblick über relevante Lüftungsnormen, kombiniert mit einer Vielzahl praxisorientierter Wohnsituationen – von Wohnungen mit Badezimmer ohne bzw. mit Fenster über Ein-Raum-Apartments bis zu Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Bürogebäuden. Die verschiedenen Anwendungsszenarien gehen einher mit Empfehlungen für konkrete Lüftertypen sowie wichtigen Zusatztipps, z. B. zum Einsatz von Dunstabzugshauben. In einem separaten Teil werden darüber hinaus die Fenster-, Fassaden- und Wandlüfter von SIEGENIA mit ihren Leistungsmerkmalen vorgestellt.









Auf insgesamt 68 Seiten bietet die neue Anwendungsbroschüre "SIEGENIA Lüftungstechnik" gebündelte Informationen zur fachgerechten Planung dezentraler Lüftungslösungen.

Bildquelle: SIEGENIA Abgerundet wird die Anwendungsbroschüre durch eine Vorstellung der Leistungen der Beratungsteams von SIEGENIA. Diese bieten eine europaweite individuelle Objektberatung an und unterstützen ihre Partner u. a. durch die Vermittlung von TGA-Fachplanern sowie die Integration der Lüftungslösungen von SIEGENIA in alle relevanten Planungstools für Architekten und Planer.



Die neue Anwendungsbroschüre "SIEGENIA Lüftungstechnik" steht zum Download zur Verfügung unter: https://link.si/br/aero



