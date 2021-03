Selbstreinigendes Glas hilft beim Frühjahrsputz (03/08/2021 04:46:24 PM) Wenn die Temperaturen langsam wieder steigen, steht bei vielen der Frühjahrsputz auf dem Programm. Wie selbstreinigendes Glas das Großreinemachen innen und außen erleichtert und wo es am besten verwendet wird, erklärt die Gütegemeinschaft Flachglas (GGF).



Selbstreinigende Fenstergläser müssen weniger geputzt werden. Das Geheimnis ist die Glasoberfläche, welche eine sogenannte pyrolytische Beschichtung aufweist. Diese zersetzt mit Hilfe des Tageslichts organische Verschmutzungen wie Pollen oder Moosansätze (Photokatalyse). Für Gläser im Außenbereich bietet sich eine spezielle Versiegelung der Glasoberfläche mit Nanotechnik oder eine pyrolytische Beschichtung an, die zusätzlich einen Korrosionsschutz bietet.



Da die Beschichtung gleichzeitig Wasser anzieht und aufnimmt (also „hydrophil“ ist), bildet das Wasser einen tropflosen Feuchtigkeitsfilm. Auf diese Weise werden die Verunreinigungen mit dem Regen abgewaschen, ohne Wasserränder zu hinterlassen – die Glasoberfläche bleibt länger sauber. „Selbstreinigendes Glas eignet sich besonders außen für den Einbau in allen Dachflächen inklusive Vordächer, in Wintergärten oder auch für alle großflächigen Verglasungen, zum Beispiel Panoramafenster“, empfiehlt GGF-Geschäftsführer Jochen Grönegräs.



Im Innenbereich kommt eine wasserabweisende Beschichtung mit Korrosionsschutz auf die Verglasungen. Das ist besonders wichtig, denn während Regenwasser durch Wind und Sonne schnell verdunstet, schädigen langsam trocknende Wassertropfen die Glasoberfläche. „Wasser auf einer Glasoberfläche führt nach einer Weile zu einer osmotischen Reaktion. In Folge gelangen Mineralien auf die Oberfläche und es bilden sich milchige, raue Ablagerungen – sogenannte Glaskorrosion“, erklärt der Experte. „Die Beschichtung der Glasoberfläche verhindert diese osmotische Reaktion und das Glas lässt sich viel einfacher reinigen.“ Sogenannte hydrophobe Beschichtungen bieten sich perfekt für innen an, in der Dusche, bei einer Trennwand zwischen Bad und Schlafzimmer oder in der Küche für die Rückwandverglasung.



Ob außen oder innen, generell gilt: Selbstreinigendes und damit pflegeleichtes Glas nimmt einem viel Arbeit ab und spart nicht nur beim Frühjahrsputz viel Zeit. Am Ende hat man glasklare Glasflächen ohne hässliche Wasserränder und Schmutz. GGF/FS





Informationen zur GGF unter www.guetegemeinschaft-flachglas.de









Gerade bei großen Fensterflächen … Foto: BF/Glas Trösch.







… ist selbstreinigendes Glas sinnvoll. Foto: Semcoglas.