Veranstaltungsreihe "aif architektur im foyer" geht in die vierte Runde (08/17/2022 07:00:00 AM) 1. Tag: Preisverleihung DEA Design Educates Award

2. Tag: Werkvorträge international renommierter Architektur-büros



Wer Architektur der Gegenwart, die Mehrwert schafft, hautnah erleben möchte, der begibt sich am 22. und 23. September ins nie-dersächsische Melle, in der Nähe von Osnabrück. Eine Teilnahme ist auch online möglich, da die aus zwei Teilen bestehende Veran-staltungsreihe aif architektur im foyer hybrid stattfindet. Egal ob live vor Ort oder online am Bildschirm: Am ersten Tag bringen Sie die überwiegend jungen Preisträger*innen des DEA Design Educates Award (ausgelobt von der Non-Profit-Organisation Laka Foundati-on und gefördert von der Solarlux GmbH) mit ihren außergewöhn-lichen Projekten zum Stauen, an Tag zwei gewähren Ihnen interna-tional renommierte Referent*innen spannende Einblicke in ihre internationale Arbeiten.



Die Veranstaltungsreihe aif architektur im foyer ist nun seit mehr als vier Jahren dem interdisziplinären und generationenübergrei-fenden Austausch von Architektur- und Designinteressierten ge-widmet. Veranstalter ist die Solarlux GmbH, auf dessen Unterneh-mens-Campus die Veranstaltung stattfindet. Die kostenfreie Teil-nahme wird von zahlreihen Kammern als Fortbildungsmaßnahme anerkannt. Mehr unter www.architektur-im-foyer.com und www.designeducates.com.





Programmübersicht





(Foto: Solarlux GmbH)

Donnerstag, 22. September:

Preisverleihung des DEA Design Educates Award 2022



Architektur und Design beeinflussen und bewirken Bildung – mit globaler Relevanz und als Beitrag zu sozialer Nachhaltigkeit. Aus-gelobt von der Non-Profit-Organisation Laka Foundation, wird der DEA Design Educates Award im Rahmen der Veranstaltungsreihe "aif architektur im foyer" verliehen, gefördert und ideell begleitet von Solarlux.



In Kurzvorträgen zeigen Preisträger*innen und Juror*innen auf, wie Architektur und Design auf unser Denken, Fühlen und Handeln einwirken. In diesem Jahr thematisieren viele Projekte die Motive "Wissen teilen", "Gemeinschaft fördern", "Lowtech-Lösungen", "tra-ditionelles Know-how" und "lokale Ressourcen" sowie moderne digitale Tools und KI Künstliche Intelligenz.

Eingeleitet wird das Award-Programm durch die Keynote-Speakers David Basulto (CEO von ArchDaily und Architonic) und Architekt Till Gröner (Gründer der gemeinnützigen Bewegung Supertecture).



Freitag, 23. September:

Drei Werkvorträge international tätiger Architekturbüros



Die internationale Vortragsreihe aif architektur im foyer widmet sich ganz den authentischen Einblicken von Architekt*innen. Ihre Philo-sophie und ihre Projekte stehen im Mittelpunkt des Tages. Es konn-ten international renommierte Referent*innen gewonnen werden: Francine Houben von Mecanoo (NL), Dries Vens vom Atelier Vens Vanbelle (BE) und Prof. Anna Heringer vom Studio Anna Heringer (DE) werden in Werkvorträgen Einblicke in ihre aktuellen Projekte und Lösungsansätze geben.



