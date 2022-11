Multifunktionales Schallschutzglas für Fassaden und Trennwände (11/08/2022 10:22:43 AM) Kaum ein Funktionsglas ist so multifunktional wie Schallschutzglas: "Stratophone" von AGC Glass Europe verbessert den Raumkomfort durch den Schutz vor Lärmbelastung (Rw bis zu 53 dB) in Wohn- und Objektbauten, bietet gleichzeitig eine zeitgemäße Wärmedämmung (bis zu 0,5 W(m2K)), erfüllt wichtige Sicherheitsfunktionen und ist mit zusätzlichen Beschichtungen, beispielsweise zum Schutz vor sommerlicher Überhitzung kombinierbar – das reduziert die Klimalast von Gebäuden. Stratophone wird als Isolierglas in Fenstern und Fassaden ebenso eingesetzt wie als Verbundsicherheitsglas in Trennwänden, Raumteilern oder Türen in Innenräumen. Diese profitieren von der Möglichkeit filigraner Aufbauten und maximaler Tageslichttransmission.



Einen effektiven Schutz vor Lärmbelastungen erzielen Schallschutzgläser durch unterschiedliche Faktoren: Dazu kann die Erhöhung der Masse des Glases ebenso gehören wie vergrößerte Scheibenzwischenräume, asymmetrische Aufbauten, spezielle Schallschutz-Sicherheitsfolien und die Kombination dieser Möglichkeiten. Zeitgemäße Schallschutzgläser decken so ein breites Spektrum von Schalldämmeigenschaften in definierbaren Frequenzbereichen ab. Ihr Verbundsicherheitsglas besitzt die gleiche Ästhetik wie normale Verglasungen, schützt aber darüber hinaus vor Verletzungen, Stürzen, Einbrüchen, Vandalismus und Lärm. Das beruht auf einer oder mehreren, zwischen den Scheiben befindlichen transparenten Folien aus Polyvinylbutyral (PVB). Der Grad des Schallschutzes und der Sicherheit ist gezielt konfigurierbar. Je besser die Schalldämmung des Glases, desto mehr akustischer Komfort für die Gebäudenutzer – was sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Produktivität auswirkt. Neben dem Standardprodukt "Stratophone Clearlite" (mid-Iron Floatglas) ist auch die hochtransparente Variante "Stratophone Clearvision" (low-Iron Floatglas) verfügbar. Sie weist auch bei sehr dicken Aufbauten ein neutrales Aussehen und höchste Tageslichttransmission auf. In Kombination mit einer oder mehreren "Clearsight"-Beschichtungen können zudem die Reflexionen auf ein Minimum reduziert werden, so dass das Glas nahezu unsichtbar ist.

Das Schallschutzglas "Stratophone" von AGC Glass Europe schützt als Isolierglas oder auch in Trennwänden vor Lärmbelastungen.

Foto: AGC Glass Europe













Die Marke Stratophone führt das "Cradle to Cradle Silber"-Zertifikat Nachhaltigkeit. Mit dem Einsatz können Architekten und Planer die Nachhaltigkeit ihrer Gebäude nachweisen.

Foto: AGC Glass Europe

Prädestiniert für moderne und nachhaltige Gebäude

Schallschutzgläser werden nicht nur in Fenstern und Fassaden eingesetzt, sondern auch im Innenraum. Hier sorgen sie für gut strukturierte, moderne Bürolandschaften und verbinden Ästhetik und Funktion: Schallschutz-Wandsysteme sorgen für eine angenehme Raumakustik und tragen zur Lichtsteuerung für optimale Arbeitsbedingungen bei. Open-Space-Flächen werden somit funktional gegliedert. Alle Stratophone-Produkte sind mit dem "Cradle to Cradle Silber"-Zertifikat für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Mit dem Einsatz von Stratophone verbessern Architekten und Planer die Einstufung ihrer Gebäude in Umweltzertifizierungen nach DGNB, LEED, BREEAM etc.



Mehr Informationen zu Stratophone erhalten Interessierte unter www.agc-yourglass.com .