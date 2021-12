SIEGENIA: offen für smarte Systeme (12/10/2021 07:21:04 PM) Herstellerübergreifende Smart-Home-Vernetzung mit den IO-Modulen



Diese leistungsstarke neue Lösung von SIEGENIA gibt Endanwendern ein Maximum an Flexibilität bei der herstellerübergreifenden Verknüpfung smarter Lösungen: Die IO-Module - das IO-Modul sowie das IO-Modul smart – schaffen sowohl die technischen Voraussetzungen für die Integration smarter Lösungen von SIEGENIA in Fremdsysteme als auch für die Einbindung von Fremdantrieben in die Raumkomfort-Welt von SIEGENIA.



Fremdsysteme wachsen mit SIEGENIA zusammen

Die IO-Module ermöglichen zum einen die Verbindung von SIEGENIA Lösungen mit bestehenden Fremdsystemen, so z. B. durch die Vernetzung von der SIEGENIA Motorik für Eingangstüren mit Gegensprechanlagen. Ob in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, Hotels oder Schulen, Krankenhäusern oder Bürogebäuden: Über die IO-Module hat man mit der elektromechanischen Mehrfachverriegelung GENIUS oder einem A-Öffner in jedem Eingangsbereich automatisch mehr Optionen.



Neue Smart-Home-Szenarien eröffnen die IO-Module zudem durch die optionale Kopplung der Zutrittskontrollsysteme von SIEGENIA an Tür- und Torlösungen anderer Hersteller. Mit ihrer Hilfe können die Zutrittskontrollsysteme Garagentor-, Rolltor- und Drehtürantriebe oder bereits vorhandene Mehrfachverriegelungen ansteuern. Hier verschafft eine Vielzahl an Anwendungen Endanwendern ein Maximum an Flexibilität und Raumkomfort.



Intelligente Einbindung von Lösungen ohne eigenes WLAN

Neue Anwendungsmöglichkeiten im Smart-Home-Bereich erschließt darüber hinaus das IO-Modul smart. Hier schafft ein integrierter WLAN-Chip die Voraussetzungen für die Einbindung motorischer Lösungen in die smarte Welt von SIEGENIA. Von der elektromechanischen Mehrfachverriegelung GENIUS über die A-Öffner von SIEGENIA bis zu motorischen Anwendungen, die über die Produktwelt von SIEGENIA hinausgehen, können Endanwender nun ihre Lösungen herstellerübergreifend zu einem intelligenten Gesamtsystem verbinden und in allen zentralen Funktionen über die SIEGENIA Comfort App bedienen.









Mit Zutrittskontrollsystemen von SIEGENIA lassen sich auch Garagentor-, Rolltor- und Drehtürantriebe oder bereits vorhandene Mehrfachverriegelungen ansteuern.







Fremdantriebe in die smarte SIEGENIA Welt einbinden: Durch den integrierten WLAN-Chip des IO-Moduls smart lassen sich Geräte ohne eigene WLAN-Funktion schnell und einfach in die SIEGENIA Comfort App integrieren.



Bildquelle: SIEGENIA Anwendungsübergreifende Smart-Home-Systeme

Endanwendern mit vorhandenem Smart-Home-System steht mithilfe der IO-Module die kabelgebundene Einbindung intelligenter Lösungen von SIEGENIA ebenfalls offen. Durch Kooperationen mit namhaften Anbietern wie Somfy oder mediola lassen sich smarte Antriebe, Zutrittskontrollsysteme und Lüftungsgeräte von SIEGENIA mit vielfach bewährten Systemen weiterer Smart-Home-Anwendungen verbinden. So entstehen durch übergreifende Lösungen und individuelle Wohnszenarien neue Möglichkeiten für die intelligente Ansteuerung und Automation. Damit kommt das Unternehmen dem wachsenden Bedürfnis nach ganzheitlichen Gebäudelösungen und herstellerübergreifender Vernetzung entgegen.







