Großauftrag für profine in Südkorea (12/21/2021 10:04:55 AM) Nach einer intensiven Planungsphase ist es der profine Group gemeinsam mit ihrem Partner WooshinWin gelungen, ein bedeutendes Großprojekt in Südkorea an Land zu ziehen.



Das „One Bailey Project“ des Samsung Konzerns ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte von profine, ein Projekt im zweistelligen Millionenbereich.



Bei dem Bauvorhaben dreht es sich um einen exklusiven Apartment-Komplex im Großraum Seoul, der circa 3.000 Wohnungen mit jeweils sieben bis acht Fenstern umfasst.



Die rund 23.000 Elemente werden aus dem Mitteldichtungssystem mit 88 Millimetern Bautiefe sowie aus dem Schiebesystem PremiSlide von profine gefertigt, außen mit Aluminiumschale und innen foliert.



Der Bauherr hatte sich für die Systeme von profine vor allem wegen ihrer exzellenten Wärmedämmung sowie den hohen Anforderungen an Design und Farbe entschieden.



Die ersten Schiffscontainer mit Profilen aus deutscher Produktion werden im ersten Quartal 2022 verladen, realisiert wird der Auftrag im Laufe des Jahres 2022.



„Dieser Großauftrag in Südkorea unterstreicht das weltweite Renommee unserer Produkte und kennzeichnet einen weiteren Meilenstein im Rahmen unserer internationalen Expansionsstrategie. Mein Dank geht an die beteiligten Kollegen der profine und vor allem an unseren Partner vor Ort, der solche großartigen Projekte erst mit seiner nachhaltigen Qualitäts- und Serviceorientierung möglich macht“, so Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter von profine.







Über profine:

Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, KÖMMERLING und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter.