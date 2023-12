Neuer Termin zum Grundlagenseminar der RAL-Akademie bei ISO-CHEMIE (12/12/2023 01:43:41 PM) Auch im Jahr 2024 geht das zweistufige Ausbildungskonzept der RAL-Akademie in Bonn bei ISO-Chemie weiter. Die Weiterbildung mit Ziel „RAL qualifizierte*r Fachmonteur*in Fugenabdichtung – Fenster und Haustüren“ richtet sich an ausführende Unternehmen sowie Planungs- und Ingenieurbüros.



Bereits am 24. Januar 2024 lädt ISO-Chemie zum nächsten Grundlagenseminar ein. Die Ausbildung findet dabei am Firmenstammsitz in Aalen im speziell ausgerüsteten Trainingscenter von ISO-Chemie statt.



Mehr Informationen und Anmeldung unter:

https://www.iso-chemie.de/ral-akademie





Über ISO-Chemie

ISO-Chemie entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 45 Jahren innovative Systemlösungen für eine zuverlässige und energiesparende Gebäudeabdichtung. Als führendes Unternehmen im Bereich Dichttechnik hat ISO-Chemie eine Reihe von leistungsfähigen Abdichtungsprodukten entwickelt, die dazu beitragen eine

Dr. Martin J. Deiß (Geschäftsführer ISO-Chemie und Vorstandsvorsitzender der Gütegemeinschaft Gebäudeabdichtungssysteme e. V.) und Andreas Lange (Leiter Technik, Training & Produktmanagement ISO-Chemie) bei der Teilnehmerbegrüßung



Bildquelle: © 2023 ISO-Chemie GmbH positive Gebäudeenergiebilanz zu erreichen. Die Systemlösungen des Abdichtungsspezialisten tragen beim energieeffizienten Bauen dazu bei, bauphysikalische Faktoren wie Luftdichtheit, Dauerbeweglichkeit, Witterungsbeständigkeit, Wärme- und Schallisolierung sowie Feuchte- und Brandschutz zu verbessern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.



Mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eigenen Vertriebsbüros und Logistikzentren ist ISO-Chemie in mehreren europäischen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien, Spanien, Österreich, Balkan und Skandinavien sowie durch Partnerunternehmen in Übersee und Asien auf den internationalen Märkten vertreten.