Lumon – eine europäische Erfolgsgeschichte (12/02/2021 02:47:30 PM) Die Highlights 2021: Lumon vergrößert Stammwerk in Finnland sowie Produktionsstätte in Spanien und stattet prämiertes Projekt in Dänemark aus



Auch in diesem Jahr hat die Lumon Gruppe ihre Präsenz europaweit ausgebaut – von Skandinavien bis zur iberischen Halbinsel. So hat der Hersteller von Balkonverglasungen seinen Hauptstandort im finnischen Kouvola um eine hochmoderne Glasverarbeitungsanlage erweitert. Auch in den Standort Spanien hat Lumon nachhaltig investiert: Für die Förderung und den Ausbau des Geschäfts in der spanischen Region Málaga gab es jetzt eine Auszeichnung vom Málaga Business Circle. Zudem war Lumon an architektonisch herausragenden Projekten beteiligt, beispielsweise an der Fassadenrenovierung eines dänischen Mehrfamilienhauses. Die gelungene Neugestaltung von Ørsted’s Gardens erhielt den Renovierungspreis 2021.



„Die fortschreitende Urbanisierung ist ein Megatrend in nahezu allen europäischen Ländern. Mehrgeschossige Häuser werden immer mehr zum Standard, die Bebauung wird insgesamt enger. Doch die zunehmende Nachverdichtung führt auch zu höheren Belastungen der Menschen durch Lärm und Emissionen“, sagt Andreas Karst, Vertriebsleiter der Lumon Deutschland GmbH. „Mit verglasten Balkonen entstehen geschützte Räume, die Bewohnerinnen und Bewohner nahezu ganzjährig als Erweiterung ihrer Wohnung nutzen können. Dadurch kann der Immobilienwert deutlich gesteigert werden – auch bei einer nachträglichen Installation.“



Wie der Einsatz von Verglasungen den Wohnungswert und darüber hinaus auch die Optik einer Fassade entscheidend verbessern kann, zeigt das erfolgreiche Projekt Ørsted’s Gardens im dänischen Frederiksberg. Hier wurden im ursprünglichen Hausflurbereich vertikale Gärten als Treffpunkte für die Bewohner geschaffen. Lumon hat dafür ein völlig neues Verglasungskonzept entwickelt. Dabei schützen die rahmenlosen Systeme die Zugangsbereiche und sorgen zugleich für einen eleganten Touch. Bezeichneten die Bewohner Ørsted’s Gardens zuvor häufig als hässlichstes Gebäude Dänemarks, wurde es nach dem Remake für sein Design ausgezeichnet: Das Projekt erhielt den Renovierungspreis 2021 von renoverin.dk.



Auch in Spanien wurde das Engagement von Lumon prämiert. Hier hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl in den vergangenen sieben Jahren von 70 auf mittlerweile fast 400 gesteigert, der Umsatz wurde in dieser Zeit von 9 auf fast 50 Millionen erhöht. Lumon hat allein in diesem Jahr 30 Mio. Euro investiert, um die modernste Produktionsstätte für Balkonverglasungen in Málaga aufzubauen. Daher gab es jetzt eine Auszeichnung vom Málaga Business Circle für die Förderung und den Ausbau des Geschäfts in der Region um die andalusische Metropole.











Lumon Orsteds Gardens außen





Lumon Orsteds Gardens innen





Lumon-Espana-Preisverleihung Um den europäischen Markt auch künftig termintreu mit hochwertigen, maßgeschneiderten Verglasungen zu bedienen, hat Lumon in 2021 zudem in sein Stammwerk in Finnland investiert: Die erst in 2019 fertiggestellte Glasverarbeitungsanlage wurde noch einmal um 800 qm vergrößert. Zugleich wurde das Personal mit 200 neuen Mitarbeitenden verstärkt.



„Wir freuen uns gemeinsam mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen über dieses erfolgreiche Jahr“, so Andreas Karst. „Auch in Deutschland haben wir spannende Projekte fertiggestellt und unser Team vergrößert. Der Markt für Balkonverglasungen wird weiterwachsen. Wir sind europaweit gut aufgestellt und werden auch künftig in unsere Standorte investieren.“





Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de