REHAU Window Solutions investiert und expandiert konsequent (12/04/2023 12:54:42 PM) Systemanbieter eröffnet integrierten Showroom in Belgrad



REHAU Window Solutions führt seine globale Wachstumsstrategie erfolgreich weiter: Nun eröffnet REHAU in Belgrad einen integrierten Showroom und verstärkt damit zum 25-jährigen Jubiläum seine Marktpräsenz in Serbien noch deutlicher für Partner und Kunden im Südosten Mitteleuropas. Die Maßnahme ist nach dem jüngsten Ausbau von Anlagen in Polen und Rumänien ein weiterer Baustein des Investitionsprogramms von REHAU Window Solutions in den europäischen Absatzmärkten. Darüber hinaus expandiert und investiert der Polymerspezialist weltweit.



REHAU Window Solutions entwickelt sich weiterhin strategisch, konsequent und erfolgreich zum Premium-Systemanbieter. REHAU Window Solutions investiert gezielt in Marktnähe und Präsenz weltweit, deckt somit die lokale Nachfrage und setzt gleichzeitig seine globale Wachstumsstrategie im Sinne der Partner erfolgreich und konsequent um.

Der Polymerspezialist stärkte sein Geschäft zuletzt unter anderem durch einen kompletten Werksneubau in Buenos Aires (Argentinien) oder massive Investitionen am Standort Blaenau (Großbritannien). In Mitteleuropa wuchs REHAU Window Solutions beispielsweise durch erweiterte Werks- und Logistikanlagen im polnischen Śrem oder neue Produktions- und Lieferstätten in der rumänischen Region Sibiu deutlich. Der Systemanbieter steigert weiterhin weltweit Präsenz, Performance und Service für Partner und Kunden vor Ort nachhaltig.



25 Jahre Erfolg in Serbien: REHAU eröffnet integrierten Showroom in Belgrad

Nun hat REHAU einen integrierten Showroom in Belgrad eröffnet. Er zeigt das gesamte Spektrum des Unternehmens, von innovaten System-Fensterlösungen (Window Solutions) über Haus- und Gebäudetechnik (Building Solutions) bis hin zu Lösungen für die Möbelindustrie (Interior Solutions). Der modernistische Ansatz der Innenraumgestaltung in diesem Showroom macht Lösungen von REHAU für alle Sinne erlebbar. Der REHAU Showroom ist der erste dieser Art in Serbien und demonstriert zum 25-jährigen Jubiläum der dortigen Marktpräsenz die einzigartigen Möglichkeiten aus einer Hand, die in dieser Form nur der Weltkonzern aus Franken bieten kann.



„Die Eröffnung des integrierten Showrooms in Belgrad ist ein weiterer wichtiger Schritt für unsere Partner und Kunden. Wir steigern damit ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich. REHAU Window Solutions baut weltweit seine Präsenzen in den lokalen Märkten immer weiter aus. Diese globale Expansion sichert eine verlässliche Nähe sowie den intensiven Dialog mit unseren Partnern und Kunden“, sagt Carsten Heuer, CEO REHAU Window Solutions.



Partner und Kunden im Südosten Mitteleuropas profitieren von einem Serviceportfolio rund um REHAU Fenstersysteme und darüber hinaus. Das ist ein entscheidender Schritt zur Erreichung der strategischen Ziele von REHAU Window Solutions auf dem Weg zum Premiumsystemanbieter.







„Durch die Entwicklung branchenprägender Innovationen hat unser Unternehmen in Serbien über 25 Jahre hinweg beeindruckende Partnerschaften aufgebaut und starke, aufrichtige und langfristige Beziehungen geschaffen. In Serbien wie auch in anderen Märkten steht die Marke REHAU für gelebte Nachhaltigkeit. Innovative Produkte wie REHAU ARTEVO verändern die gesamte Branche hin zu einer besseren Zukunft", sagt Nikola Ivošević, Marktgebietsleiter REHAU Balkan.



Wachstum durch Investitionen: REHAU Window Solutions bleibt starker Partner für Fensterprofis im Wachstumsmarkt Mitteleuropa

Die lokale Präsenz erfüllt regionale Kundenerwartungen künftig noch besser, zum Beispiel durch eine deutlich stärkere Individualisierung der Produktperformance. „Serbien wird nun mehr denn je ein wichtiger Standort für die positive Entwicklung von REHAU Window Solutions sein. Die sehr kompetenten Partner und Unternehmen vor Ort verfügen über ein großes Potenzial. Gleichzeitig führen wir mit dem hochattraktiven ARTEVO-System die nächste Stufe der 360°-Fensterlösungsgeneration ein. Umfangreiche Investitionen verschaffen REHAU Window Solutions eine hervorragende Wettbewerbssituation für unsere Partner in ganz Mitteleuropa. Wir setzen nun weiter unsere Steigerung der lokalen Präsenz im Sinne unserer Kunden in den jeweiligen Regionen um und bauen unsere Performance in jeder Hinsicht mit bekannt hoher Qualität aus”, so Heuer.



REHAU Window Solutions bietet seinen Kunden ein in der Branche einzigartiges Niveau und erhöht dafür konsequent Leistung und Qualität durch technologischen Fortschritt. Die jüngsten Investitionen sind die optimale Grundlage dafür, die seit Jahren stark gestiegene Nachfrage nach Produkten von REHAU Window Solutions in ganz Mitteleuropa weiterhin stets erfüllen zu können. REHAU Window Solutions wird sein Motto „Create Difference – Grow Business“ auch in Zukunft konsequent umsetzen und bleibt der gewohnt starke und innovative Partner für Fensterprofis in vielen Wachstumsmärkten.



Die REHAU Industries Division Window Solutions erfindet Fenster und Türen täglich neu. Für ein besseres Leben. Ihr einzigartiger Recycling-Ansatz EcoPuls steht dabei für ein konkurrenzloses Nachhaltigkeitskonzept innerhalb der Branche. REHAU Window Solutions ist als Vordenker und Treiber zukunftsfähiger Branchenlösungen führender Experte für ganzheitliche Systemlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Windows. Reinvented for modern life.



Die REHAU Gruppe erzielt mit polymerbasierten Lösungen einen Jahresumsatz von mehr als 4,5 Milliarden Euro. Sie vereint REHAU Industries mit Meraxis, New Ventures, RAUMEDIC und REHAU Automotive als starke Unternehmen unter einem Dach. REHAU Industries ist eine eigenständige Gesellschaft und verbindet die Divisionen Building Solutions, Window Solutions, Furniture Solutions und Industrial Solutions. Mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 150 Standorten setzen sich weltweit gemeinsam dafür ein, das Leben durch den Einsatz innovativer, nachhaltiger Technologien für die Bau-, Fenster-, Möbel-, und Industriewirtschaft stetig zu verbessern: Engineering progress. Enhancing lives.