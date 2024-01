TMP setzt neue Maßstäbe mit CO2-reduziertem Floatglas (01/16/2024 12:02:46 PM) Ab Januar 2024 geht die TMP Fenster + Türen GmbH® einen weiteren wichtigen Schritt zur Verbesserung der Klimabilanz. Durch den Einsatz von einem neuen CO2-reduzierten „Floatglas – Low-Carbon Glass (LC)“ setzt das Bad Langensalzaer Unternehmen einen neuen Maßstab für nachhaltiges Bauen.

TMP-Geschäftsführer Tobias Kern betont die Notwendigkeit dieser Innovation: „Wir sind stolz darauf, als einer der ersten Fensterbauer in Deutschland CO2-reduziertes Glas als Standard anzubieten. Diese wegweisende Entwicklung ist nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch ein Schritt in Richtung energieeffizienter Gebäude.“



Dieses bedeutende Projekt wurde mit der Entwicklung des LC-Glases durch die AGC Interpane - einem renommierten Partner im Bereich Glas - ermöglicht. Je nach Verfügbarkeit wird zukünftig standardmäßig ein 4mm-Isolierglas angeboten, dessen CO2-Ausstoß um bis zu 45 Prozent gesenkt wurde. Dies wurde bei Interpane durch die Integration von recyceltem Bruchglas erreicht, dessen Aufbereitung deutlich energieeffizienter ist.

Digitale Glaserfassung in der Fensterproduktion. TMP Fenster + Türen setzt seit Januar hier auf CO2-reduziertes Glas.

Das LC-Glas behält dabei alle technischen Eigenschaften von herkömmlichem Floatglas bei. Es eignet sich somit für verschiedenste Anwendungen, die von Verbundgläsern bis hin zu Beschichtungen für Sonnenschutz und verbesserte Wärmedämmung reichen können. Damit ist es auch ideal für Doppel- und Dreifachverglasungen geeignet.



Diese Innovation fügt sich nahtlos in die Aktivitäten von TMP ein, an umweltfreundlichen Lösungen zu arbeiten. Dazu zählt beispielsweise auch das EPD-Zertifikat – eine Umweltproduktdeklaration des unabhängigen Instituts für Fenstertechnik (ift) Rosenheim - mit dem das Unternehmen Fenster und Türen ausstattet.



„Unsere Produkte sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch nachweislich nachhaltig zertifiziert. Damit bieten wir Architekten, Planern und Bauherren eine verlässliche Basis für die Nachhaltigkeit ihrer Bauprojekte“, erklärt Tobias Kern. Die Einführung von CO2-reduziertem Floatglas markiere bei TMP einen entscheidenden Schritt in Richtung weiterer umweltfreundlicher Bauinnovationen, so Kern.





Weitere Informationen:

TMP Fenster + Türen GmbH

Homburger Weg 14 a

99947 Bad Langensalza