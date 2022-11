Alles im Flow (11/03/2022 01:29:31 PM) Nördlich des Frankfurter Flughafens hat das Architekturbüro KSP ENGEL den nachhaltigen Businesskomplex FLOW EUROPA-CENTER Frankfurt Gateway Gardens realisiert, zu dem 31.500 m2 Office- und 800 m2 Gastronomie- und Einzelhandelsflächen gehören – mit Glas von Saint-Gobain. Dank des durchdachten Nachhaltigkeitskonzepts erhielt die Überbauung bereits ein DGNB-Vorzertifikat in Gold. Neben ökologischen Aspekten bewertet dieses Zertifizierungssystem auch Fragen der Nutzerfreundlichkeit.



Wo sich einst eine US-amerikanische Militärsiedlung befand, wächst seit 2006 ein Businesskomplex: Im Stadtbezirk Gateway Gardens gibt es alles, was man für das tägliche Leben braucht, vom Nahversorgungszentrum über die Kita bis hin zu Hotels, Büros und Gastronomie. Dank seiner besonderen Lage unweit von Flughafen und Frankfurter Stadtwald ist es einerseits Wohlfühlort im Grünen, andererseits hervorragend angebunden ̶ lokal mit direkten Bus- und Bahnverbindungen, global über das Schienennetz und den Flughafen.



Der Name ist beim FLOW EUROPA-CENTER Frankfurt Gateway Gardens Programm: Alles scheint im Fluss zu sein. Nähert man sich dem Komplex, fallen zunächst dessen geschwungene Gebäudeformen auf. Zwischen den verschieden hohen Gebäudeteilen entsteht ein Innenhof mit offenen, aber auch geschützten Bereichen. Viel Grün und ein attraktives Wegenetz sorgen hier für eine hohe Aufenthalts- und Regenerationsqualität.

Das umfassende Nachhaltigkeitskonzept schließt eine Reihe unterschiedlicher Faktoren mit ein. So unterstreicht etwa die Bepflanzung die Verknüpfung der Gebäude mit der Natur und macht sie im jahreszeitlichen Wechsel erlebbar. Sei es in Form von begrünten Dächern, dem Innenhof oder dem direkten Zugang zu einem gegenüber liegenden, historischen Park mit altem Baumbestand. Ein anderes Beispiel stellt das Regenwasser dar, das für WC-Spülung und Bewässerung der Außenanlagen eingesetzt wird. Bei den Baumaterialien wurde auf Umweltfreundlichkeit, ein hohes Nachnutzungspotenzial und Kreislauffähigkeit geachtet. Dabei spielte sowohl die Element-, als auch die Materialebene eine Rolle. Entscheidend für die Auswahl war, ob Bauteile einfach demontierbar sind und ob die verbauten Materialien gesund, trennbar und recyclingfähig sind. Die Qualität und die Erfüllung der Nachhaltigkeits-Anforderungen der Materialien wurden vor Einbau durch den DGNB-Auditor geprüft und nur bei positivem Ergebnis frei gegeben.

Darüber hinaus können E-Autos an Elektroladestationen geladen werden. Fahrradstellplätze stehen inklusive Duschmöglichkeiten und Spinden zur Verfügung, um die Fahrradmobilität zu fördern. Selbstverständlich integriert wurden ein barrierefreier Zugang und weitere Ausstattungen für Menschen mit Behinderung.



Gestalterisch schaffen in den oberen Geschossen dunkle Fensterbänder einen satten Kontrast zu weiß-schillernden, dreidimensional geformten Fassadenblechen. Im Erdgeschoss öffnet eine geschosshohe Verglasung als Pfosten-Riegel-Konstruktion den Blick in das Gebäude und nach draußen.



Aufgrund der Lage nahe des Flughafens war ein besonderer Aufbau der Glasfassaden notwendig. In den Regelgeschossen liegt eine so genannte Prallscheibenkonstruktion mit Sonnenschutzbeschichtung CLIMATOP COOL-LITE SKN 176 von Saint-Gobain vor der eigentlichen Fassade. Die Prallscheiben gewährleisten einen sehr guten Schallschutz. Ausgeführt als Verbundsicherheitsglas, wirken sie gleichzeitig absturzsichernd. Während die Fenster der Fassade mit einer 3-fach-Verglasung CLIMATOP XN an den Gebäudeecken polygonal angeordnet sind, verstärkt gerundetes Glas bei den Prallscheiben die dynamische Wirkung der Fassade. Dank des hohen Fensterflächenanteils genießen die Nutzer der Gebäude eine optimale, natürliche Belichtung bis in die Tiefe der Räume. Aber auch die Ausblicke aus den Büros und die Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, tragen dazu bei, dass man sich im Gebäudeinneren wohl fühlt. Ein ausgezeichneter Sonnen- und Wärmeschutz gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb des Gebäudeensembles. Damit spielen die eingesetzten Gläser eine entscheidende Rolle im Nachhaltigkeitskonzept.



Insgesamt 4‘146 Scheiben für 8‘217 m2 Glasfläche fertigte und lieferte der CLIMAplusSECURIT-Partner VANDAGLAS GmbH aus Radeburg.





Objektdaten

Objekt: FLOW EUROPA-CENTER Frankfurt Gateway Gardens

Bauherr: EUROPA-CENTER AG

Standort: Frankfurt

Architekten: KSP ENGEL

Gläser: CLIMATOP COOL-LITE SKN 176, CLIMATOP XN

Glasverarbeitung: CLIMAplusSECURIT-Partner VANDAGLAS GmbH,

Radeburg

Bauzeit: 2022



Weitere Informationen:



Saint-Gobain Building Glass Deutschland

Nikolausstraße 1

D-52222 Stolberg (Rheinland)

www.saint-gobain-glass.de















