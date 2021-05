Stellenangebot Position:

Bereichsleiter Stammdatenmanagement (m/w/d): Region:

Bundesweit Klassifizierung:

Management Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Bereichsleiter Stammdatenmanagement (m/w/d):



Aufgaben: Konzeptionelle und operative Verant¬wortung für die Anlage, Pflege und Optimierung der Produktions-, Vertriebs- und Material¬stamm¬daten

Durchführung von Artikel¬bereinigungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Daten-qualität unter Einbeziehung interner Schnitt¬stellen (Vertrieb, Einkauf, Logistik, Produktion, Buch¬haltung, IT)

Führung und Qualifizierung von Mitarbeitern im Team Stammdaten

Erstellung von Anwender¬dokumentationen und Sicher¬stellung der Umsetzung

Unterstützung bei der Ausarbeitung neuer Konzepte und Tools im Bereich Stammdaten-management

Mitarbeit bei aktuellen Projekten zur Einführung neuer Produkte und Softwaresystemen

Koordination der elektronischen Schnitt¬stellen (z.B. Bestell¬anbindung [EDI], und Maschinenansteuerung)

Anforderungen: Abgeschlossene Berufsausbildung technischer oder kaufmännischer Beruf

Erfahrung in der Stammdatenanlage in einer Fensterbausoftware, idealerweise 3E Look

Sehr gutes bautechnisches Verständnis

Hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft

Gute EDV Kenntnisse, idealerweise Microsoft SQL Server

Teamfähigkeit Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Helmut Meeth GmbH & Co. KG Werkstraße 3 c 54516 Wittlich Telefon: e-Mail: jobs@helmut-meeth.de Internet: https://helmut-meeth.com/jobcenter/