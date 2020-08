TIMM HOLZ- UND HOLZ-ALU-FENSTER HALTEN MAGNUM STAND (08/19/2020 07:00:00 AM) Die Firma Hans Timm Fensterbau hat erfolgreich beschusshemmende Fenster mit in der Klasse FB4 entwickelt und geprüft. Damit wird das umfangreiche Produktangebot an Hochsicherheitsfenstern erweitert. Kunden mit hohen Sicherheitsanforderungen können somit in einem weiteren Produktsegment auf das Know-How und die Qualität von Hans Timm Fensterbau vertrauen.



Entwicklung von FB4 Konstruktionen

Nachdem die Fensterkonstruktionen der Fa. Hans Timm Fensterbau bereits umfangreiche RC4-Prüfungen erfolgreich bestanden haben, erweitert der Marktführer im Bereich Hochsicherheitsfenster seine Produktpalette um Fensterkonstruktionen mit den Eigenschaften nach FB4.

Bastian Timm, Mitglied der Geschäftsleitung: „Mit der erfolgreichen Erweiterung unserer Holz- und Holz-Alu-Isolierglasfenster im Bereich FB4 untermauern wir unsere Expertise bei Hochsicherheitsfenstern und bauen unsere Marktführerschaft in diesem Segment aus!“

Matthias Lachmann, Leiter Produktmanagement: „Mit unseren Holz- und Holz-Alu-Fenstern verfügen wir jetzt über einen in Europa einmaligen Baukasten. Bei gleichen – sehr schmalen – Ansichtsbreiten können wir Holz- und Holz-Alu-Fenster in den Sicherheitsklassen „Grundsicherheit bis RC4“ in Kombination bis FB4 ohne ästhetische Unterschiede bauen.“ Intensive Tests

Die Beschussprüfungen mit einer Magnum (357er und 44er Patronen) wurden erfolgreich beim Beschussamt Ulm bestanden. Durch eine umfangreiche Prüfserie können Festverglasungen, Öffnungsflügel, Stulp- und Pfostenkonstruktionen für hochwertige Villenbauten und öffentliche Einrichtungen hergestellt werden.

Aus fünf Metern Distanz beschossen die Mitarbeiter des Beschussamts die Konstruktionen mit 52 Schuss – insbesondere wurde auf die Schwachstellen Falz und Glasrand-Verbund – gezielt.

Jonas Wilde, Mitglied der Geschäftsführung: „Vielen Dank an unser Team für diese exzellente Prüfserie. Die Fenster sehen von innen aus wie neu. Dies unterstreicht unsere herausragende Technik und Qualität, mit der wir unseren Kunden maximale Sicherheit bieten können“





Über Hans Timm Fensterbau

Hans Timm Fensterbau GmbH & Co. KG wurde 1957 gegründet und zählt heute zu den führenden deutschen Fensterherstellern. Der Objektfensterbauer mit Sitz in Berlin wird von Bernd und Detlef Timm (2. Generation), sowie Bastian Timm und Jonas Wilde (3. Generation) geführt. Die Fensterkonstruktionen erfüllen einen bedingungslosen Anspruch an Qualität sowie Design in allen Materialgruppen und begeistern Bauherren und Architekten weltweit, wodurch TIMM eine hohe Präsenz bei technisch anspruchsvollen Bauvorhaben hat.

Die Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, Aluminium und Stahl werden an drei Standorten in Berlin-Marienfelde auf 14.400 m² Produktionsfläche und mit modernster CNC-Technik hergestellt.