Roto Aluvision stärkt Effizienz in der Aluminiumfensterproduktion (12/11/2023 01:21:08 PM) Wirtschaftlich produzieren mit einsatzfertigen Treibstangen



Aluminiumfensterhersteller, die eines der bewährten Drehkipp-Beschlagprogramme "Roto AL" oder "Roto AL Designo" verarbeiten, können ihren Herstellungsprozesses optimieren. Denn Roto übernimmt für sie die Bearbeitung der Treibstangen  und das auch bei kleinen Bestellmengen. Zu allen Aufträgen mit einem Volumen ab 100 gleichartigen Fenstern können einsatzfertige Treibstangen bis zu einer Länge von 3.000 mm mit den übrigen Beschlagkomponenten über den Beschlagkonfigurator "Roto Con Orders" bestellt werden. Diese sind innerhalb von 14 Arbeitstagen versandfertig.



Fehlerquellen minimieren

Wirtschaftlich zu fertigen, wird für Aluminiumfensterhersteller weltweit immer wichtiger. Fehler in der Produktion kosten Zeit und Geld. Der inzwischen bewährte Roto-Lieferservice für einsatzfertige Treibstangen hilft, Fehler zu vermeiden und stärkt gleichzeitig die Prozesssicherheit in der Montage. Das Ablängen der Treibstangen und die Ausführung sämtlicher Stanzungen übernimmt und verantwortet Roto. Die Kosten für diesen Service werden vor Auftragsvergabe ermittelt und berücksichtigen millimetergenau die benötigte Länge der Treibstangen und die Anzahl der Stanzungen.



Voller Service

Einsatzfertige Treibstangen sind sehr einfach zu bestellen: Im Rahmen der Beschlagkonfiguration mit "Roto Con Orders" wird die Option "einsatzfertige Treibstange" gewählt. Daraufhin werden die technischen Daten vom System automatisch auftragsbezogen generiert und an den Kundenbetreuer bei der Roto Aluvision übermittelt. Er informiert zu den Kosten für die Treibstangenbearbeitung. Die Lieferpapiere der Treibstangen werden mit einem eindeutigen Bezug auf die Bestellung versehen. Ein informatives Etikett erleichtert die Zuordnung zu den übrigen Beschlagkomponenten des Auftrags.



Schnell und sicher montiert

Die einsatzfertigen Treibstangen können ohne jede weitere Bearbeitung in die Beschlagnut des Flügelprofils eingesetzt werden. Das spart Zeit, die Fachkräfte für andere Aufgaben nutzen können. Möglich ist die Anfertigung von Treibstangen für jeden Anwendungsfall und jede Widerstandsklasse bis RC 3.







Wenn viele Fenster innerhalb enger Fristen gefertigt und montiert werden müssen, z. B. im Zuge einer Schulsanierung in den Ferien, spart die Vorbearbeitung der Treibstangen durch Roto wertvolle Zeit. Sie sind innerhalb von 14 Arbeitstagen versandfertig.



