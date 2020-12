Warema: Neuausrichtung beim innenliegenden Sonnenschutz (12/09/2020 02:19:09 PM) Strategische Fokussierung des Inside-Portfolios auf Gewerbebau



Die Warema Group spezialisiert ihre Marken Warema und Anwis auf die unterschiedlichen Zielgruppen für innenliegenden Sonnenschutz. Warema bedient mit seinem Inside-Portfolio zukünftig ausschließlich den Gewerbebau mit funktionalem Sicht-, Blend- und Sonnenschutz und übergibt den dekorativen innenliegenden Sonnenschutz für den privaten Wohnbau an Anwis. Durch diese strategische Fokussierung baut Warema seine Kompetenzen im Bereich Inside weiter aus.



Der Bereich Inside hat eine wichtige Bedeutung für die Zukunftsstrategie der Warema Group. Um sich hier noch stärker zu professionalisieren, wird sich die Marke Warema ab 2021 mit ihrem innenliegenden Sonnenschutz ausschließlich auf den Gewerbebau fokussieren. Für den öffentlichen und gewerblichen Bereich, von Ärztehäusern über Kindergärten und Schulen bis hin zu Bürotürmen, führt Warema weiterhin hochwertige, funktionale und attraktive Rollos, Innen- und Vertikal-Jalousien sowie Flächenvorhänge und Verdunkelungsanlagen. Mit einem großen und tiefen Rollo-Portfolio, vielfältigen funktionalen Textilien und einer marktorientierten Farbpalette bietet der Sonnenschutzexperte ein umfassendes Leistungspaket für alle Ansprüche seiner Fachhändler und Objektkunden im Projektgeschäft.



Strategische Neuausrichtung stärkt Marke

„Wir wollen die Stärken unserer Marke Warema im Bereich des innenliegenden Sonnenschutzes ausbauen“, so Christian Steinberg, Vorstand Global Market bei Warema. „Dazu gehören ganz klar unser technisches Know-how im Bereich Anwendungstechnik und unsere















Copyright: Warema. Positionierung am Markt. Wir haben das passende Angebot für den Gewerbebau und die entsprechenden Verbindungen. Diese strategische Neuausrichtung des Bereichs Inside erfolgt auf Basis unserer positiven Geschäftserfahrung der vergangenen Jahre und soll die Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Projektgeschäft weiter stärken. Mit diesem Schritt gehen wir noch fokussierter und aktiver im Bereich Inside voran.“



Warema hat das Ziel, seine Kernkompetenz im Objektgeschäft weiter auszubauen. Mit dieser Entscheidung haben wir die Möglichkeit Aufträge im Gewerbebau noch schneller und flexibler bearbeiten zu können und so die Lieferzeiten zu verkürzen. Zudem ist der Weg für die Zukunft klar: Der Hersteller will sein spitzes Produktportfolio mit Innovationen und Weiterentwicklungen kontinuierlich verbessern. Eine solche Produktoptimierung ist das Rollo Pure, eine flexible Standardlösung in hoher Qualität für den preissensiblen Objektbereich. Es wird zukünftig in den Größen M, L und XL mit drei unterschiedlichen Wellendurchmessern angeboten. Komponenten und Montageabläufe wurden vereinheitlicht, so dass eine harmonische, moderne Optik bei allen Varianten gegeben ist.



Erfahrener Partner im Markenverbund

Anwis, der führende Sonnenschutzspezialist in Polen und Osteuropa ist seit 2019 Teil der Warema Group. Er hat sich in der Vergangenheit eine hervorragende Expertise im dekorativen, innenliegenden Sonnenschutz aufgebaut und verfügt über ein breites Portfolio für den privaten Wohnbau. Aus diesem Grund übernimmt Anwis künftig diesen Bereich exklusiv innerhalb der Warema Group. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Jalousien aus Alu, Holz und Bambus, Plissees, Vertikal-Jalousien, Rollos, Raffrollos und Vorhänge. Mit diesem Produkt- und Kollektions-Mix hat sich Anwis optimal auf die Bedürfnisse der Sonnenschutzfachhändler und Raumausstatter für das Endkundengeschäft ausgerichtet. Fachhändler, die bisher Inside-Produkte für den Privatbereich von Warema bezogen haben, können diese ab sofort zuverlässig und einfach bei Anwis erhalten.



„Die Marken der Warema Group tragen alle zum Gesamterfolg des Unternehmens bei. Durch ihre Spezialisierung und die damit einhergehende Fokussierung auf die jeweiligen Kernkompetenzen werden unsere Kunden zukünftig noch schlagkräftiger und besser unterstützt“, so Christian Steinberg.





WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Website: www.warema-group.de