RAICO ist auch 2021 wieder bei der Aktion "Geschenk mit Herz" von humedica dabei und spendet zusätzlich 3.000 Euro. (12/22/2021 05:36:45 PM) Die Aktion "Geschenk mit Herz" verbindet jährlich ihre helfenden Hände mit bedürftigen Kindern auf der ganzen Welt.



Durch die andauernde Corona-Pandemie wurde der Alltag vieler Familien nicht nur zu einer finanziellen, sondern auch emotionalen Belastung. Viele Kinder auf der Erde werden in so eine Welt hineingeboren – ohne Perspektive oder Ausweg auf Verbesserung. Nur selten dürfen sie einfach nur "Kind sein". Genau solch einen Moment möchte "Geschenk mit Herz" Kindern auf der ganzen Welt ermöglichen.



Die Aktion gehört bei RAICO mittlerweile zur liebgewonnenen Tradition und so haben wir dieses Jahr gemeinsam insgesamt 45 Päckchen gesammelt.



Zusätzlich zu den verpackten Geschenken spendet RAICO den Betrag von 3.000 Euro an die Hilfsorganisation humedica, welche die Aktion ins Leben gerufen hat.





links: Herr Sebastian Kühn (humedica e.V.), rechts: Herr Manfred Hebel (Geschäftsführer, RAICO Bautechnik GmbH)



Foto: © RAICO