Das Aluminium-Systemhaus heroal präsentiert sich mit zukunftsweisenden Lösungen für den Wohn- und Objektbau auf der Batimat 2022 in Paris. Vom 3. bis 6. Oktober stehen auf dem Messestand des Unternehmens in Halle 6, Stand D-050 leistungsstarke Produkte im Fokus, die höchste Funktionalität mit unbegrenzter Designvielfalt verbinden.



„Die Batimat 2022 bietet uns eine hervorragende Möglichkeit zur Präsentation unseres Portfolios und zur Intensivierung persönlicher Kontakte durch unseren französischen Außendienst. Die Rückbesinnung auf das zentral in der Pariser Innenstadt gelegene Messegelände ist für uns eine vielversprechende Entscheidung“, erläutert Philippe Buckel, Verkaufsleitung Frankreich, Belgien, Luxemburg und Schweiz bei heroal. „Dem Anspruch, Gebäude für die Zukunft auszustatten und bereits heute an morgen zu denken, wird heroal mit vielfältigen Produktlösungen gerecht. Als ganzheitlicher Systemgeber legen wir dabei besonderen Wert darauf, architektonische Gestaltungsfreiheit mit einer einfachen, effizienten Verarbeitung zu vereinbaren.“



Exklusive heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür

Attraktive Gestaltungsspielräume bietet Verarbeitern, Architekten und Planern das Haus- und Objekttürsystem heroal D 72 mit seiner einzigartigen Systemvielfalt. Beste Materialien, höchste Funktionalität, anspruchsvolle Designvarianten und maximale Flexibilität erlauben die Realisierung individueller, exklusiv gefertigter Einzelstücke in allen gängigen Öffnungsarten. Dabei erfüllt das Türsystem höchste technische Anforderungen.



Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft mit Les Couleurs® Le Corbusier zeigt heroal auf der Batimat das Haustürsystem in einer Ausführung als heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür. Bei dieser Haustür können Rahmen, Füllung, Griffleiste und Bänder je nach Kundenwunsch in den 63 Farbtönen von Le Corbusier bestellt werden. Die natürlich harmonischen Farbtöne lassen sich beliebig miteinander kombinieren und sind mit einer Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen kombinierbar, die von der Wärmedämmung über einen erhöhten Einbruchschutz bis zur Schalldämmung zeitgemäße Anforderungen an gehobenes Wohnen erfüllen. Verarbeiter profitieren von der Prozesssicherheit und Effizienz des reversiblen Füllungssystems sowie von der Möglichkeit zur Bestellung des kompletten, systemgeprüften Elements bei kurzen Lieferzeiten.



Schiebetürsystem heroal S 65 mit textilem Sonnenschutz

Für seine besonders effiziente Fertigung und die zukunftsweisende Flügelkonstruktion wurde das Schiebetürsystem heroal S 65 mit dem German Innovation Award 2020 ausgezeichnet. In Paris zeigt heroal das System für den gehobenen Wohnungs- sowie den wirtschaftlichen Objektbau in Kombination mit dem textilen Sonnenschutz heroal VS Z.



„Das innovative Zipscreen-System wurde von heroal als effektiver Wärmeschutz entwickelt, der die Temperatur in Innenräumen auch ohne Klimaanlage auf einem angenehmen Komfort-Niveau hält. Vor dem Hintergrund des Klimawandels leistet die ästhetisch-funktionale Beschattungslösung einen wertvollen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit“, so Philipp Buckel.



Innovative Fenstersysteme für vielseitige Einsatzbereiche

Aluminium-Fenstersysteme von heroal erfüllen im Objekt- und privaten Wohnungsbau höchste Ansprüche und maximale Flexibilität. Sie können beste Dämmwerte erzielen und damit auch im Passivhaus eingesetzt werden mit einer Einbruchhemmung bis zur Widerstandsklasse RC 3. Auf der Batimat zeigt heroal das innovative, nachhaltige Fenstersystem heroal W 72, das für höchste Qualität bei maximaler Energie- und Kosteneffizienz steht, mit einem Vorbaurolladen und dem besonders schmal wickelnden Rollladenstab heroal RS 41 SW.



Der hohen Dichtigkeit moderner, energieeffizienter Gebäudehüllen trägt heroal mit einer Lösung Rechnung, die dem französischsprachigen Markt auf der Batimat erstmalig vorgestellt wird. Der heroal Fensterfalzlüfter stellt einen nutzerunabhängigen Feuchteschutz gemäß DIN 1946-6 sicher und sorgt für Wohngesundheit und ein angenehmes Raumklima. Bei geschlossenem Fenster von innen und außen unsichtbar, gewährleistet der rein mechanische Lüfter die kontinuierliche Frischluftzufuhr in Innenräumen und schützt vor zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmel. In Paris ist er in einer Fenstertür heroal W 72 mit integriertem Drainagesystem heroal DS zu sehen. Dem Wunsch nach einem angenehmen Raumklima wird heroal auch mit der motorisch betriebenen Lüftungsklappe heroal W 72 VF gerecht. Als schmales, geschosshohes Dreh- oder waagerechtes Kippelement (Oberlicht) realisiert, eignet sich heroal W 72 VF für Anwendungsbereiche wie die kontrollierte, natürliche Lüftung auch in hohen Gebäuden oder für die Nachtabkühlung. Die Smartifizierung über eine Steuerzentrale ist ebenfalls möglich.



Neues Fensterbeschlagsystem heroal WF EM

heroal erweitert sein Sortiment um ein innovatives Fensterbeschlagsystem heroal WF EM, das sich durch eine einfache, effiziente Montage auszeichnet. Das neue Beschlagsystem wird auf der Batimat vorab präsentiert und ist demnächst für den französischen Markt verfügbar. Alle Treibstangen stehen bei dem Beschlagsystem in Fixlängen montierfertig bereit. Das Ablängen und Stanzen der Schubstangen entfällt, ebenso wie das Freistanzen der Flügelnutecken. Alle Bauteile können „frontal“ montiert werden. Im Falle einer Aufrüstung zu heroal RC 2 sind nur wenige Zusatzmaßnahmen erforderlich. Die klassisch aufliegende Bandseite kann in verschiedenen Farben gewählt werden. Mit ihr lassen sich Flügelgewichte bis 130 kg realisieren. Mit der verdeckt liegenden Bandseite sind bis 180 kg möglich, mit der aufliegenden Schwerlastbandseite auch „Schwergewichte“ bis 300 kg.











Die heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür erlaubt die Realisierung von Rahmen, Füllung, Griffleiste und Bändern in den 63 Farbtönen von Le Corbusier. Die natürlich harmonischen Farbtöne lassen sich beliebig miteinander kombinieren. © heroal











Das Aluminium-Schiebetürsystem heroal S 65 für großzügige Durchgangsöffnungen im gehobenen Wohnungs- und Objektbau zeichnet sich durch seine optimierte Fertigung aus. © heroal











Bei geschlossenem Fenster von innen und außen unsichtbar, stellt der heroal Fensterfalzlüfter einen nutzerunabhängigen Feuchteschutz sicher und sorgt für Wohngesundheit und ein angenehmes Raumklima. © heroal











Vorab-Präsentation auf der Batimat: heroal plant die Erweiterung seines Sortiments um das innovative Fensterbeschlagsystem heroal WF EM, das sich durch eine einfache, effiziente Montage auszeichnet. © heroal











Von der passivhauszertifizierten Fassade über die designorientierte Industrie- oder Glas-Variante bis zur Brandschutzfassade ermöglicht das Fassadensystem heroal C 50 die flexible Umsetzung unterschiedlichster architektonischer Konzepte. © heroal



Systemangebot für variantenreiche Fassadenlösungen

Von der passivhauszertifizierten Fassade über die designorientierte Industrie- oder Glas-Variante bis zur Brandschutzfassade ermöglicht das Fassadensystem heroal C 50 die flexible Umsetzung unterschiedlichster architektonischer Konzepte. Auch die Realisierung außergewöhnlich großer Verglasungen und Riegellängen ist mithilfe des innovativen Riegelspann-Systems heroal PS möglich. Auf der Batimat können sich die Messebesucher zudem über die hohe Kompatibilität der Pfosten-Riegel-Fassaden von heroal mit vielen weiteren heroal Systemen informieren.



Gestaltungsfreiheit durch zahlreiche Designoptionen

Abgerundet wird das Portfolio durch diverse Muster, die die Oberflächen- und Textilvielfalt und die nahezu uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit der Lösungen von heroal für Architekten, Planer und Verarbeiter durch weitere Designoptionen unterstreichen. Digitale Präsentationen auf dem Messestand bieten darüber hinaus weiterführende Informationen zu Systemen, Services und Referenzen.

