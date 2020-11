Auszeichnung für VEKAMOTION 82 (11/16/2020 09:23:29 AM) Der renommierte Innovationspreis Plus X Award bestätigt die hohe Qualität und das herausragende Design der neuen Hebe-Schiebetür von VEKA.



Mit dem Plus X Award werden Unternehmen für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte ausgezeichnet. VEKAMOTION 82 wurde im Wettbewerbszyklus 2020/2021 in den wichtigen Kategorien „High Quality“ und „Design“ mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Damit erkennt auch eine neutrale Jury zwei der herausragenden Produkteigenschaften der neuen Kunststoff-Hebe-Schiebetür des Sendenhorster Systemgebers an. Media Society Networks lobt den Plus X Award, der zu den weltweiten Innovationspreisen für Technologie, Sport und Lifestyle gehört, jährlich aus.



Hohe Qualität und einfache Verarbeitung



Ihren Verarbeitern höchste Qualität zu liefern, ist schon seit mehr als 50 Jahren ein unternehmerischer Grundpfeiler der VEKA AG. So setzt VEKAMOTION 82 als Nachfolgemodell der VEKASLIDE Hebe-Schiebetür beispielsweise durch größer dimensionierte Verstärkungen neue Maßstäbe bei der Stabilität der Kunststoffrahmen. Wie die ausschließliche Verwendung von Profilen der Klasse A (nach Euronorm DIN EN 12608) zahlt sich auch dies besonders bei großen Elementen aus.



Vorteile bei der Verarbeitung stehen ebenfalls für die Qualität eines Systems. Das neue Hebe-Schiebetürsystem überzeugt gleich mit einer ganzen Reihe durchdachter und innovativer Details, die exakt auf die Bedürfnisse der Verarbeiter abgestimmt sind. Für einen geringeren Lageraufwand und eine effiziente Fertigung wurde auf eine Reduzierung der Komplexität geachtet. Die 62 mm breite Zarge von VEKAMOTION 82 beispielsweise hat zwei voneinander getrennte Stahlkammern für 60 x 40 mm Stahlverstärkungen, wie sie auch in den Fenstersystemen SOFTLINE 76 und 82 von VEKA eingesetzt werden. Bei der neuen PVC-Bodenschwelle mit zwei voneinander getrennten Verstärkungskammern reichen nur zwei unterschiedliche Trittschutzprofile aus, um mit einer Schwelle eine Standard- oder eine barrierefreie Lösung herzustellen.



Hohe Wärmedämmung, zuverlässige Dichtigkeit



Höchste Ansprüche erfüllt VEKAMOTION 82 auch beim Wärmeschutz. Mit 82 mm Bautiefe erzielt das neue Hebe-Schiebetürsystem ausgezeichnete Dämmwerte und kann problemlos Dreifach-Isolierglas bis 54 Millimeter Glasdicke und einem Glaseinstand von 20 mm aufnehmen. Durch innovative Zweikomponenten-Dichtteile und großvolumige Dichtungen erreicht es eine Dichtigkeit bis zur Stufe 9A. Problemlos lassen sich mit der Neuentwicklung auch erhöhte Anforderungen bei der Bauwerksabdichtung und beim Sicherheitsniveau erfüllen.











Mit dem Plus X Award wird die VEKAMOTION 82 Hebe-Schiebetür in den wichtigen Kategorien „High Quality“ und „Design“ von einer neutralen Jury ausgezeichnet.







Mit seinen Produkteigenschaften erfüllt das neue Hebe-Schiebtürsystem von VEKA höchste Ansprüche auf ganzer Linie. Bis zu 20 Prozent reduzierte Flügelansichten



Um die Attraktivität des Produktes für die wichtige Zielgruppe der Architekten und Bauherren zu erhöhen, spielte der Designaspekt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von VEKAMOTION 82. Dem Trend zu großen Elementen mit minimiertem Rahmenanteil folgend, kann die neue Hebe-Schiebetür mit um bis zu 20 Prozent reduzierten Flügelansichten gegenüber bisherigen Lösungen aufwarten. Das macht deutlich größere Verglasungen möglich und sichert damit einen maximalen Lichteinfall. Erreicht wird dies unter anderem durch den Einsatz neuer Laufwagen mit geringeren Abmessungen. Sie ermöglichen eine Reduzierung der Flügelansichtshöhe auf 86 mm und der Mittelpartie auf 92 mm. Ein weiterer Vorteil: Dank der kleineren Montagenute konnten die Verstärkungen des Profils speziell angepasst werden, wodurch sich die Tragfähigkeit des Elements weiter erhöht.



Noch mehr Licht fällt bei VEKAMOTION 82 MAX in Innenräume. Bei der ebenfalls neuen Designvariante von VEKAMOTION 82 sind die Rahmenprofile des feststehenden Elements nochmals deutlich reduziert. Der Festflügel hat in dieser Ausführung nur noch eine Innenansichtshöhe von 28 mm, und außen ermöglicht die neuartige Rahmenkonstruktion umlaufend eine maximale Überputzung. Dank der hohen Systemkompatibilität benötigt der Verarbeiter für die Realisierung der Designvariante nur drei Zusatzprofile. Die neue Bodenschwelle ist auch an VEKAMOTION 82 MAX-Elementen einsetzbar.



Architekten- und Bauherrenwünsche konsequent umgesetzt



Ob maximale Glasflächen, schlanke Rahmenprofile, barrierefreie Bodenschwelle oder hochwertige und individuelle farbliche Gestaltung mit VEKA Spectral-Folie oder aufgesetzten Aluminium-Vorsatzblenden – all diese Produktmerkmale von VEKAMOTION 82 VEKAMOTION 82MAX entsprechen genau den aktuellen Wünschen von Verbrauchern und Architekten. Die Jury des Plus X Awards honorierte auch diese Produkteigenschaften und zeichnete das neue Hebe-Schiebtürsystem zudem mit dem Gütesiegel in der Kategorie „Design“ aus.



Mehr Infos auf vekamotion82.de