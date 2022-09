Dicht- und Dämmspezialist Hanno startet neues Premium-Partner-Programm (09/07/2022 04:12:04 PM) Eine undurchdringliche Partnerschaft



Gemeinsam mehr erreichen: Als Premium-Partner können Betriebe ab sofort vom Know-how und der Expertise Hannos profitieren. Der Dicht- und Dämmspezialist startet ein offensives Vertriebsprogramm – mit Marketingmaterial, Schulungen und persönlicher Beratung, beispielsweise in Fragen der Logistik. Das neue Exklusiv-Programm richtet sich an den regionalen Handel und unterstützt Partner mit Verkaufsvorteilen und Marketing-Impulsen..



Der erste Partner ist bereits an Bord: „Wir sind stolz, unseren langjährigen und hochgeschätzten Kunden Prieur Dichtstoffe als Premium-Partner im Programm zu begrüßen“, freut sich Markus Fehrmann, Vertriebsleiter von Hanno. Schon seit Firmengründung arbeitet das Lübecker Unternehmen eng mit Hanno zusammen – nun besiegelten sie die Partnerschaft ganz offiziell beim 25. Firmenjubiläum von Prieur Dichtstoffe mit der Unterschrift von Inhaber Oliver Prieur. Den Partnervertrag und die Glückwünsche überbrachte Lars Bunke, Gebietsleiter Nord von Hanno. Informationen zum Premium-Partner-Programm gibt es bei der Hanno-Vertriebsleitung.





(V.l.n.r.): Lars Bunke, Gebietsleiter Nord bei Hanno, gratuliert Oliver Prieur, Inhaber von Prieur Dichtstoffe, zur Hanno-Partnerschaft. Ein neues Programm unterstützt Marken-Händler im Marketing, bietet Schulungen und persönlichen Beratungsservice.