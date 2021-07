Klimaschutz vorantreiben (07/19/2021 08:25:12 AM) Saint-Gobain Building Glass weist C02-Fußabdruck standardmäßig aus



Um klimaneutrale Gebäude zu erstellen, sind schon in der Planung exakte Daten über die verwendeten Produkte erforderlich. Saint-Gobain übernimmt eine Vorreiterrolle und weist ab sofort als erster Glashersteller in Europa den CO2-Wert für Isoliergläser in seinen technischen Datenblättern aus. Standardmäßig neben den bisher üblichen Daten wie Lichttransmissionen und U-Werten. Ein klares Bekenntnis für die Umwelt und ein weiterer Baustein der CO2-Roadmap des Unternehmens.



Als Entscheidungshilfe für Bauherren und Architekten stehen neben den EPDs, die in die Bewertung von Greenbuilding-Zertifikaten nach DGNB, LEED oder BREAM herangezogen werden, jetzt auch die CO2-Werte für die Standardisoliergläser zur Verfügung. Ein Know-how, auf das die Partner im Climaplus-Securit Netzwerk zugreifen können – ihren Kunden bieten sie damit eine Isolierglasübersicht mit exakten Berechnungen des CO2-Fußabdrucks.



Dieser Nachweis ist ein konsequenter Schritt zum ambitionierten Nachhaltigkeits-Ziel des Konzerns bis 2050 Carbon neutral zu sein.





Link zur Isolierglasübersicht:

https://www.climaplus-securit.com/service/broschueren-und-unterlagen/isolierglas-allgemein/