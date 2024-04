Neuer Vertriebsleiter Fenster- und Türenindustrie (04/02/2024 01:37:00 PM) Igor Obradovic verstärkt das Team von SFS



Der Befestigungsspezialist SFS baut seine Marktpräsenz und Kundennähe weiter aus: Seit Anfang April verstärkt Igor Obradovic als neuer Vertriebsleiter Fenster- und Türenindustrie das Team der SFS Group Germany. Der 49-Jährige bringt langjährige Branchenerfahrung und ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten in die Leitung dieses für SFS strategisch wichtigen Bereichs mit ein. Igor Obradovic wird in seiner neuen Funktion insbesondere die Marktbearbeitung des Befestigungsspezialisten intensivieren und den Kunden des Unternehmens in den diversen Phasen ihrer Projekte zu Mehrwert verhelfen.



Umfangreiche Branchenerfahrung in führender Position

Igor Obradovic verfügt über eine hohe Expertise in der Fenster- und Türenbranche. Der Diplom-Betriebswirt hat über diverse berufliche Stationen und zunehmende Führungsverantwortung einen breiten Erfahrungshintergrund aufgebaut. Vor seinem Wechsel zu SFS war Obradovic für den Türband-Hersteller Dr. Hahn als Gesamtvertriebsleiter tätig.





Igor Obradovic, neuer Vertriebsleiter Fenster- und Türenindustrie SFS Group Germany



Bildrechte: SFS



Über SFS:



Inventing success together: Dafür steht die Schweizer Unternehmensgruppe SFS und ihre deutsche Niederlassung im hessischen Oberursel. Als Spezialist für Befestigungslösungen rund um die Gebäudehülle bietet das Unternehmen innovative Produkte für zahlreiche Anwendungsgebiete in Industrie und Handwerk. Im Fokus stehen Befestigungssysteme für den Bereich der mechanischen Flachdachbefestigung, den Metallleicht- und Stahlbau, die Fenstermontage, den Holz- und Fassadenbau und modulare Bausysteme. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der mechanischen Befestigungstechnik und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung erfüllen die hochwertigen Systeme von SFS hohe Ansprüche an Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.



