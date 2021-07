Wohnkomfort braucht Sonnenschutz (07/20/2021 01:25:29 PM) Die meisten Menschen freuen sich zwar über Sommerwetter, überhitzte Räume sind ihnen dagegen ein Graus. Scheint an warmen Tagen die Sonne durch die Fenster, heizen sich die Räume immer weiter auf. Statt eine energieintensive Klimaanlage einzusetzen, lässt sich die Raumtemperatur durch außenliegende Sonnenschutzsysteme günstig beeinflussen. Ob Jalousien, Markisen oder Rollläden - der passende Sonnenschutz hängt von vielen Faktoren ab. Soll sich der Lichteinfall steuern lassen, der schöne Ausblick aber bestehen bleiben? Dann sind Jalousien ideal. Wer sich nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Einbrechern schützen möchte, wird sich eher für Rollläden entscheiden. Die richtige Auswahl und Planung sollte ein Fachbetrieb aus dem Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk übernehmen. Die Profis bringen die individuellen Einbausituationen mit den Wünschen der Hausbesitzer in Einklang. Dabei geht es immer auch um die Details. Welchen UV-Schutz sollte das Markisentuch bieten, damit auch Balkon oder Terrasse als schattiger Platz genutzt werden können? Ist eine automatische Steuerung sinnvoll? Sensoren sorgen beispielsweise für eine automatische Beschattung der Fenster oder fahren die Markise ein, wenn ein Sturm aufkommt. Und auf Wunsch lassen sich alle motorisierten Sonnenschutzprodukte perfekt in ein Smart Home-System integrieren. Weitere Infos gibt es unter www.rollladen-sonnenschutz.de.



Schatten per Knopfdruck: Bei hohen Außentemperaturen verhindert ein außenliegender Sonnenschutz, dass sich das Zuhause übermäßig aufheizt. Foto: BVRS/txn