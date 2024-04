"Hidden Champion": Holzart Red Grandis (04/22/2024 02:42:07 PM) Solarlux startet Holz-Offensive mit Rabatt-Aktion bis Juni 2025



Robust, witterungsbeständig und mit einer gleichmäßigen Maserung ausgestattet – die noch relativ unbekannte Holzart Red Grandis erobert den Fenstermarkt. Wer das FSC®-zertifizierte Plantagenholz für die hochwertigen Bauelemente von Solarlux einsetzen möchte, profitiert von einer attraktiven Preisgestaltung bis Juni 2025.



Zahlreiche Bauherr*innen schwören auf Bauelemente aus Holz, sorgen sie doch für behagliche Wohnräume mit einer warmen Note und sind dazu umweltfreundlich. Der Fenster- und Fassadenspezialist Solarlux hat zahlreiche Produkte wie Wintergärten, Terrassendächer und Glas-Faltwand-Systeme aus dem natürlichen Werkstoff im Sortiment – als Holz/Aluminium-Kombination aus mehrfach schichtverleimten Qualitätsholzkanteln. Neben den Standardhölzern wie Meranti, Fichte, Kiefer, Weißtanne und Eiche, können in der hauseigenen Holzfertigung in Melle alle entsprechenden Systeme auf Wunsch auch in zahlreichen weiteren Holzarten gefertigt werden. Dabei gilt: Solarlux verarbeitet ausschließlich Hölzer aus kontrollierten und nachweisbaren Quellen, in vielen Fällen FSC® oder PEFC-zertifiziert. Seit einiger Zeit wird zusätzlich das Hartholz Red Grandis verstärkt nachgefragt, nicht ohne Grund.



Optimale Eigenschaften für den Fensterbau

Red Grandis ist als Konstruktionsholz in der Baubranche noch relativ unbekannt, gewinnt aber an Bedeutung. Das liegt an den zahlreichen Vorteilen, dass es gerade für die Fensterbranche mit



sich bringt. Red Grandis ist ein schnellwachsendes Plantagenholz mit geradem Wuchs und hoher Festigkeit aus FSC®-kontrolliertem Anbau in Uruguay. Dazu hat es einen um 40 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich mit anderen Laubhölzern aus Übersee.



Als Hartholz ist es robust und extrem witterungsbeständig und durch die Dauerhaftigkeitsklasse 2 vergleichbar mit Eiche. Darüber hinaus besitzt es eine gleichmäßige Maserung und Struktur, hat eine homogene, hellrötlichbraune Farbe und ist durch die professionelle Plantagenwirtschaft praktisch astfrei. Durch die Oberflächenbeschaffenheiten lässt es sich im Farbton "Uru Oak" ähnlich einfärben wie Eiche. Dazu ist auch bei der Anwendung im Freien kein chemischer Holzschutz erforderlich.



Ohne Aufpreis bis Ende Juni 2025

Sowohl für die Glas-Faltwand-Systeme Woodline und Combiline als auch für die Avantgarde-Wintergärten und Aura-Terrassendächer entfällt bei Solarlux der Aufpreis von 5 Prozent gegenüber Standard-Konfigurationen mit Nadelhölzern. Ebenfalls ohne Mehrpreis stehen neun attraktive Sonderfarben bei der Holzart Red Grandis zur Verfügung. Dies bedeutet zusätzliche Preisnachlässe bis zu 10 Prozent – abhängig von der Preisgruppe.



Das Angebot gilt für die Glas-Faltwand-Systeme ab Mai 2024, für die Wintergärten und Terrassendächer ab Juni 2024. Der Aktionszeitraum endet am 30. Juni 2025.



Weitere Informationen:

Solarlux GmbH

Industriepark 1

49324 Melle

www.solarlux.com





Wintergärten, Terrassendächer und Glas-Faltwände aus dem FSC®-zertifizierten Hartholz Red Grandis sind bei Solarlux bis Ende Juni 2025 ohne Aufpreis erhältlich. Dies gilt auch für neun Sonderfarben, was zusätzliche Preisnachlässe bedeutet.



Das Hartholz Red Grandis aus FSC®-kontrolliertem Plantagenanbau ist in der Baubranche noch relativ unbekannt, besticht jedoch durch seine gleichmäßige, moderne Maserung und Struktur.





Das Glas-Faltwand-System Woodline besteht aus mehrfach schichtverleimtem Qualitätsholz und ist in der Holzart Red Grandis bei Solarlux ohne Aufpreis bis Ende Juni 2025 erhältlich.





Bildnachweis: Solarlux GmbH