Schon ein wohlbedacht gestalteter Eingang ermöglicht, dass sich Kundinnen und Kunden in einem Shop willkommen fühlen. Große Glasfronten bieten hier bereits von außen den besten Blick auf alle Angebote und Waren und lassen dabei viel Licht herein. „Verglasungssysteme gehören aufgrund ihrer Variabilität schon längst zum festen Bestandteil vieler Geschäftseingänge in Shoppingzentren und Einkaufsstraßen. Sie müssen jedoch optisch zum Ladenkonzept passen und zugleich sicher sowie einfach zu handhaben sein“, weiß Dennis Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. Er erklärt, auf welche Qualitätsmerkmale es bei der Wahl der passenden Systeme ankommt.



Der erste Eindruck zählt

Auch wenn erfolgreiche Shopkonzepte existieren, die einen direkten Blick auf die zum Verkauf stehenden Waren von außen verwehren, wünschen die meisten Kundinnen und Kunden jedoch eine gute Einsicht in das Ladeninnere. Egal ob bekannte Marken oder noch junge Unternehmen – Laufkundschaft wird am besten mit ansprechenden Geschäftseingängen gelockt. „Hochwertige Aluminiumsysteme mit Glaselementen ermöglichen einen freien, transparenten Blick ins Ladeninnere und lassen sich ohne Probleme an das Corporate Design anpassen“, sagt Dennis Schneider und führt aus: „Unsere Systeme sind in 200 verschiedenen RAL-Farben sowie weiteren Sonderfarben erhältlich. Fräsungen oder Folierungen mit Logos, Slogans oder anderen Designs eröffnen zahlreiche Gestaltungsoptionen für die Verglasung, die besonders in geschlossenem Zustand zur Geltung kommen.“



Leichte Bedienung spart Zeit und Energie

Zu einer oder zu zwei Seiten, Teilöffnungen, ganz offen oder komplett geschlossen, nach innen oder nach außen – Storeverglasungen für Eingangsbereiche sollten auch in der Handhabung besonders variabel sein. Deswegen eignen sich vor allem Horizontal-Schiebe-Wände und Falt-Schiebe-Wände bestens. „Je nach Standort setzen wir Modelle wie unser ungedämmtes H-S-W-Ganzglassystem SF40, das H-S-W-Aluminiumsystem SF50 oder auch das wärmegedämmte Falt-Schiebe-System SF55 ein. Die im Boden eingelassene Schiene bei den Faltsystemen und die ausschließliche Deckenführung bei den H-S-W-Systemen gewährleistet einen schwellenlosen, barrierefreien Geschäftseingang“, erklärt Schneider. Dank leichtgängiger, verschleißfester sowie kälte- und wärmebeständiger Laufrollen lassen sich die großen Glaselemente einfach, schnell und geräuscharm verschieben. Verschiedene Variationen von Parkbahnhöfen verwahren die Systeme im geöffneten Zustand ganz diskret und platzsparend an der Seite.



Einbruchsicherheit – ein absolutes Muss

Zum Schutz gegen Einbruchversuche müssen Glassysteme zwingend ausreichend sicher und widerstandsfähig sein, um für die Nutzung als Shopeingang infrage zu kommen. So verfügen die Horizontal-Schiebe-Wände von SUNFLEX standardmäßig über stabile Flügelverriegelungen, bei denen die Ver- und Entriegelung der einzelnen Elemente durch Flachgriffe mit Arretierung zur Einbruchhemmung erfolgt. „Mit verschiedenen Verriegelungs-, Hebelschloss- und Griffvarianten sowie zusätzlich integrierbaren Profilzylinderschlössern können die Flügel der Systeme problemlos vor unerwünschten Eindringlingen gesichert werden. Bei Bedarf bauen wir auch einen separat bedienbaren Durchgangsflügel mit drückerbetätigter Mehrfachverriegelung und Schloss ein“, erklärt Schneider. Die Falt-Schiebe-Systeme, die aufgrund ihrer guten Wärmedämmung gern als Eingang in Außenbereichen eingesetzt werden, verfügen über eine Einbruchsicherheit bis Widerstandsklasse RC2. Hier erfolgt die Flügelverriegelung in der Boden- und Deckenschiene sowie durch Pilzkopfverriegelungen in den Rahmen oder den benachbarten Flügeln. „Da alle Beschlagteile verdeckt in den Profilen angeordnet sind, stehen Sicherheit und stilvolles Design aber nicht im Gegensatz zueinander“, so Schneider abschließend.

