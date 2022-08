Das berührungslose Schiebenfenster (08/16/2022 07:00:00 AM) cero mit optischem Näherungsschalter



Wie von selbst gleitet das großflächige Schiebefenster cero zur Seite: Mittels eines Näherungsschalters ermöglicht Solarlux das hygienische Öffnen und Schließen der Glaselemente ohne Berührung eines externen Tasters. Der Näherungsschalter ist das perfekte Zusammenspiel von cero Schiebeelementen, elektrischem Antrieb, elektrischem Sperrelement und optischem Näherungssensor.



Bis zu 1.000 kg schwer und 6 Meter hoch kann ein einzelnes Glaselement des Schiebefensters cero von Solarlux sein, und doch kann dieses mithilfe durchdachter Laufwagentechnik manuell mühelos manuell bewegt werden. Für mehr Komfort in den eigenen vier Wänden empfiehlt sich bereits die automatische Steuerung über einen Tastschalter, oder die vollautomatisierte Bedienung mit Gruppensteuerung und Smart Home Einbindung – diese kann selbst in komplexen Grundrissen eingesetzt werden.

Für ein Höchstmaß an Flexibilität erweitert Solarlux nun das Bedienkonzept um den optischen Näherungsschalter.



Intelligente Steuerung: eine Handbewegung genügt

Die innovative Bedienung integriert sich in den natürlichen Bewegungsablauf: Nur circa eine Sekunde hält der Nutzer die Hand vor die Schaltfläche, und der Öffnungs- bzw. Schließbefehl wird aktiviert. Durch einen optischen Sensor wird die Näherung verlässlich per kabelloser Funkübertragung in einen Fahrbefehl umgesetzt. Der Schalter ist SMART-Home-fähig, und durch die Steuerungsintelligenz des Gruppensteuergerätes ist jede gewünschte Schließreihenfolge realisierbar. Die notwendige Programmierung der Wunschkonfiguration wird bereits im Werk im Gruppensteuergerät gespeichert. So kommt bei der Montage das Plug-und-Play-Prinzip zur Anwendung.





Der Näherungsschalters ermöglicht das berührungslose, hygienische Öffnen und Schließen des cero Schiebefensters.





Nur circa eine Sekunde lang hält der Nutzer die Hand vor die Schaltfläche, und der Öffnungs- bzw. Schließbefehl wird aktiviert.



Bildnachweis: Solarlux GmbH

Ästhetik, Funktionalität und Komfort

Der Näherungsschalter perfektioniert das Schiebefenster cero in puncto Komfort. Neben dem elektrischen und berührungslosen Fahrbefehl überzeugt cero durch schmale Profile mir nur 34 Millimetern Ansichtsbreite und großen Glasflächen bis 15 Quadratmeter. Darüber hinaus verfügt das Schiebefenster des Spezialisten für bewegliche Fenster- und Fassadenlösungen Solarlux über eine exzellente Wärmedämmung bis hin zur Passivhaustauglichkeit und einem Einbruchschutz bis RC3.





Über Solarlux GmbH

Seit fast 40 Jahren ist Solarlux Spezialist für bewegliche Fenster- und Fassadenlösungen aus einer Hand. Sämtliche Produkte – von Glas-Faltwänden, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen und Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und Präzision produziert werden und dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ entsprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die umfassende Unterstützung von Architekten, Handwerksbetrieben und Bauherren spezialisiert. Dabei werden Sorgfalt und Erfindergeist gekonnt miteinander verbunden – immer mit dem Ziel vor Augen, für jedes noch so anspruchsvolle Projekt die optimale Lösung zu entwickeln. Gegründet von Herbert Holtgreife, wird das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in Melle bei Osnabrück in zweiter Generation von seinem Sohn Stefan Holtgreife geführt. In der Unternehmenszentrale am Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit wirken rund 1000 Mitarbeiter am Erfolg mit.