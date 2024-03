Hannoband-3E Easy und Hannoband-THERM zertifiziert (03/21/2024 01:18:29 PM) RAL-Zertifizierung am laufenden Band



Hannoband-3E Easy und Hannoband-THERM sind jetzt mit dem RAL Gütezeichen für Fugendichtungskomponenten und -systeme ausgezeichnet. Damit erhalten zwei weitere Fugendichtbänder von Hanno diese Kennzeichnung.



Das RAL Gütezeichen für Fugendichtungskomponenten und -systeme kennzeichnet qualitativ hochwertige Abdichtungsprodukte mit einem neutralen Qualitätssiegel. Jetzt erhielten das Hannoband-3E Easy und das Hannoband-THERM des Dicht- und Dämmspezialisten Hanno (Laatzen) diese Zertifizierung.



Hannoband-3E Easy – die „All-in-One“-Abdichtung

Mit dem Multifunktionsband Hannoband-3E Easy lassen sich Fugen rund ums Fenster schnell, einfach und normgerecht abdichten. Es ist je nach Fugenmaß MF1/MF2 zertifiziert und lässt sich sowohl freibewittert als auch verdeckt anwenden. Die „All-in-One“-Abdichtung deckt nahezu alle Fugenbreiten ab, erfüllt die DIN-Anforderungen und ist vielseitig einsetzbar. Durch den Aufbau in drei Abdichtungsebenen erhält das Hannoband-3E Easy seine vielfältigen Funktionen.



Hannoband-THERM – für die Wärme- und Schalldämmung

Das Hannoband-THERM eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung – bei einer Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,0396 W/(m•K). Große Fugen bis 40 mm Breite dichtet es zuverlässig ab. Hannoband-THERM lässt sich unter Putz anwenden und schützt vor Zugluft, Staub, Flugschnee und Feuchtigkeit. Die Schlagregendichtheit von > 300 Pa und die Luftdichtheit von an < 1,0 hängen von der Kompressionsrate des Schaumstoffs ab. Die äußerst geringen VOC-Emissionen des Bandes bestätigt EMICODE EC1PLUS. Erhältlich ab einer Schnittbreite von 30 mm steht für jede Bausituation das richtige Band zur Verfügung.









Spezialist für Fugenabdichtung und Schalldämmung

Als Spezialist für Dicht- und Dämmlösungen „Made in Germany“ entwickelt und produziert Hanno hochwertige Lösungen für Bau, Industrie und Verkehr. Zum Portfolio gehören Abdichtungen von Anschlussfugen im Hochbau, industrielle Dichtungen und Imprägnierungen, technischer Schallschutz für den Automobil-, Bahn- und Maschinenbau sowie Produkte zur Verbesserung der Raumakustik. Mit rund 130 Jahren Expertise steht Hanno für maßgeschneiderte und massentaugliche Lösungen. Dabei entwickelt das Traditionsunternehmen seine Innovationen kontinuierlich weiter – mit langjähriger Fachkenntnis und nah am Kunden. Das Ergebnis: Produkte, die sich den aktuellen Herausforderungen der Branche stellen und diese vorantreiben.



Gesellschaftliche Verantwortung übernimmt Hanno u.a. mit einem nachhaltigen Gesundheitsmanagement für seine 200 Arbeitnehmer sowie seiner Strategie zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung.













Auf der Fensterbau Frontale präsentiert Markus Fehrmann, Vertriebsleiter bei Hanno, die Urkunden für die neu mit dem RAL Gütezeichen ausgezeichneten Fugendichtbänder Hannoband-3E Easy und Hannoband-THERM.





Das Multifunktionsband Hannoband-3E Easy ist jetzt mit dem RAL Gütezeichen für Fugendichtungskomponenten und -systeme ausgezeichnet. Je nach Fugenmaß ist es MF1/MF2 zertifiziert, deckt nahezu alle Fugenbreiten ab und ist vielseitig einsetzbar.





Das Hannoband-THERM ist jetzt mit dem RAL Gütezeichen zertifiziert. Es eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung und schützt vor Zugluft, Staub, Flugschnee und Feuchtigkeit.



Bilder: Hanno Werk GmbH & Co. KG Quelle: pr neu - gedacht