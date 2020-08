Alle Oknoplast Fenster jetzt RC 2 zertifiziert (08/12/2020 07:00:00 AM) Schlechte Karten für Einbrecher



Alle Kunststofffenstersysteme des internationalen Herstellers von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium, Oknoplast, sind vom Institut für Fenstertechnik (Ift) Rosenheim jetzt in den offiziellen Widerstandsklassen RC 2/RC 2 N zertifiziert worden. Bereits 2016 ließ das Familienunternehmen seine beiden Hauptabsatzprodukte in diesen Widerstandsklassen vom ift zertifizieren und nahm damit seinerzeit schon eine Vorreiterrolle unter den polnischen Importeuren ein. Jetzt ließ Oknoplast auch alle anderen Fenstersysteme zertifizieren.



Einbrüche geschehen in Deutschland nach wie vor im Zweiminutentakt. Dies geht aus der Kriminalstatistik hervor. Dabei stahlen die Einbrecher allein im Jahr 2019 Wertsachen in Höhe von 260,7 Millionen Euro aus Wohnungen und Einfamilienhäusern. Die Chance, seinen Besitz wiederzusehen, ist dabei gering. Die Aufklärungsquote liegt nur bei 17,4 Prozent. Meistens suchen sich die Täter Schwachstellen wie Terrassentüren und andere sensible Glasflächen und Bauelemente aus, um ins Gebäude einzudringen. Sie gehen dabei häufig mit der Brechstange vor und lassen nicht nur zerstörtes Inventar zurück. Auch die psychischen Folgen eines Einbruchs - Verlust der Privatsphäre und des Sicherheitsgefühls - sind für die Betroffenen immens. Also besser den Langfingern rechtzeitig den Riegel vorschieben und die gefährdeten Bereiche sichern.



Oknoplast bietet hierfür die passende Lösung: Bereits im Jahr 2016 hatte der europaweit agierende Hersteller seine beiden Hauptfenstersysteme, Konzept und Winergetic, erfolgreich einer RC 2-Zertifizierung unterzogen. Weil das Thema Sicherheit bei der Kaufentscheidung eine immer größere Rolle spielt, ließ Oknoplast nun auch sein übriges Fenstersortiment beim Institut für Fenstertechnik in Rosenheim in zahlreichen Konstruktionsvarianten auf Einbruchschutz prüfen. Das Ergebnis: Alle Oknoplast-Fenstersysteme haben die Tests bestanden und sind jetzt nach RC 2 und RC 2 N zertifiziert. Neben den Systemen Konzept und Winergetic sind dies konkret: Grande Classic, Grande Art (beide 70 mm Bautiefe), Ecofusion (76 mm), Winergetic Premium und Winergetic Premium passiv (beide 82 mm). Alle Oknoplast Fenstersysteme basieren auf RAL-Güteklasse A-Profilen aus dem Hause Veka.



Bei den Tests vom ift geht es alles andere als zimperlich zu. Die Prüfer simulieren Einbruchversuche, malträtieren die Fenster mit Werkzeugen wie Schraubendreher, Zangen oder Keile und gehen an alle möglichen Schwachstellen wie Glasanbindungen oder Beschläge. Ein Fenster in der Widerstandsklasse RC 2 muss den Einbruchversuchen mit bestimmten Werkzeugen mind. drei Minuten lang standhalten. Von der Polizei wird die Widerstandsklasse RC 2/RC 2 N nahezu uneingeschränkt für den privaten Wohnbereich empfohlen.



Der internationale Hersteller von Kunststofffenstern und -türen, Oknoplast, bietet innerhalb der Branche eines der umfangreichsten Sortimente für den Bereich Einbruchschutz. Auch das exklusive 76 mm Oknoplast-System „Ecofusion“ (siehe Bild) ist jetzt RC 2/RC 2 N zertifiziert.







Ein Fenster in der Widerstandsklasse RC 2/RC 2 N muss den Einbruchversuchen mit bestimmten Werkzeugen mindestens drei Minuten lang standhalten. Alle Kunststofffenstersysteme von Oknoplast haben diese harte Belastungsprobe bestanden. Von der Polizei wird die Widerstandsklasse RC 2/RC 2 N nahezu uneingeschränkt für den privaten Wohnbereich empfohlen.



Fotos: Oknoplast

Umso mehr freut man sich bei der deutschen Niederlassung von Oknoplast im westfälischen Ibbenbüren über die Zertifizierung der kompletten Produktpalette aus Rosenheim. „Wir wollen unseren Partnern Premium-Qualität und einen professionellen Service bieten. Die Zertifizierung des ift Rosenheim bestätigt uns darin, unsere Marke auf dem Markt mit exzellenten Produkten zu vertreten“, sagt Jens Eberhard, Geschäftsführer von Oknoplast Deutschland. Oknoplast war 2016 der einzige polnische Fensterhersteller, der seine Fenster vom ift in den offiziellen Widerstandsklassen RC 2/RC 2 N hat zertifizieren lassen nahm bereits damals eine Vorreiterrolle unter den polnischen Importeuren ein. Als zertifizierter Hersteller ist Oknoplast auch im Herstellerverzeichnis der Polizei für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Fenster eingetragen.



Oknoplast war auch der erste polnische Hersteller, der im Jahr 2018 Mitglied beim ift Rosenheim und im Jahr 2019 offizieller Förderer der ift-Akademie wurde. Das Familienunternehmen sieht in der Partnerschaft mit dem ift einen weiteren Baustein in dem Bestreben, seinen Fachhandelspartnern auf dem deutschen Markt ein sowohl nachhaltiges als auch hochwertiges Produkt- und Serviceangebot zu bieten, mit dem erklärten Fokus auf Premium-Qualität.



Sämtliche Fenstersysteme von Oknoplast wurden überdies mit dem silbernen Zeichen „ift-Qualität“ des Instituts für Fenstertechnik bewertet. Darunter auch das neue exklusive 76 mm-System, Ecofusion. Die ift-Qualitätsstufe bestätigt die erhöhte Produktqualität des Familienunternehmens.



Die Kennzeichnungen mit dem ift-Qualitätslabel stehen den Fachhandelspartnern von Oknoplast im exklusiven Händler-Portal des Unternehmens zum Download zur Verfügung. Darüber hinaus stellt Oknoplast den Händlern ein zertifiziertes Musterfenster zu Ausstellungs- und Demonstrationszwecken zur Verfügung.



Weitere Informationen unter www.oknoplast.de