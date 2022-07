Dank Anti-Heat-Zusatz von ADLER bleiben Fenster und Haustüren auch bei Hitze strahlend schön (07/20/2022 04:34:11 PM) Heiß, heißer, am heißesten: Die allsommerlichen Temperaturrekorde bringen nicht nur Klimaschützer ins Schwitzen. Auch alle in der Baubranche tätigen Unternehmen stellen die Extremtemperaturen vor große Herausforderungen: Die Hitze setzt vielen verwendeten Materialien zu, vor allem bei dunklen Farbtönen. Die bei Architekten und Planern derzeit beliebten Schwarz- und Dunkelgrauschattierungen heizen sich unter der sommerlichen Sonneneinstrahlung besonders stark auf. Das schmerzt beim Anfassen, aber noch viel mehr, was die Haltbarkeit betrifft – gerade bei Fenstern und Türen: „Starke Hitzeeinwirkung verkürzt die Lebensdauer der Beschichtung. Bei Holzelementen kann es zu unangenehmen Harzausfluss kommen. Und Kunststoff verformt sich sogar“, schildert Rainer Troppmair, Leiter der ADLER-Entwicklungsabteilung für Bautenlacke. Deshalb setzt Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutz schon seit Jahren auf Weltraumtechnologie: Den Beschichtungen kann auf Wunsch eine spezielle Anti-Heat-Zusatz beigegeben werden, der die Oberflächentemperatur niedriger hält und so Beschichtung und Material zuverlässig schützt.



Strahlen prallen ab

Die Anti-Heat-Ausrüstung enthält infrarotreflektierende Partikel. „Diese Pigmente lassen die Wärmestrahlung regelrecht abprallen, die Oberfläche erhitzt sich dadurch um etwa 25 Grad Celsius weniger“, erklärt Troppmair. Das macht natürlich besonders bei „Hitzefängern“ wie Anthrazit oder Dunkelgrau Sinn. Aber auch rötliche, braune oder sogar grüne und blaue Farbtöne profitieren vom zusätzlichen Hitzeschutzschild. Interessant ist die innovative Entwicklung vor allem für Fenster und Türen, deren Rahmen bzw. Flächen durchaus auch Hitze ins Haus weiterleiten. Bei dunklen beschichteten Holzfassaden wäre eine Anwendung der Anti-Heat-Technologie zwar möglich, aber sehr aufwändig und aufgrund der großen Flächen teuer. Darüber hinaus stehen Holzfassaden meist nicht direkt mit der tragenden Hausstruktur in Verbindung und geben dementsprechend keine oder wenig Hitze nach innen ab.



Geringere Belastung, höhere Lebensdauer

Besonders für Kunststoff-Fenster empfiehlt ADLER hingegen dringend eine Lackierung mit der hochwertigen Beschichtung Polycolor 2K SQ samt Anti-Heat-Ausrüstung, um der gefürchteten Verformung vorzubeugen. Aber auch die Spitzenprodukte für die deckende Holzfensterlackierung, ADLER Aquawood Covapro und ADLER Aquawood Covatop XT, lassen sich selbstverständlich mit dem Hitzeschutz ausrüsten, ebenso wie die Haustürbeschichtung ADLER Aquawood Protor. „Jedes Grad weniger bedeutet eine viel geringere thermomechanische Belastung für die im Lack enthaltenen Bindemittel und damit auch eine viel längere Lebensdauer der Beschichtung“, verrät Troppmair. Das Holz kommt außerdem nicht ins „Schwitzen“ – störender Harzausfluss wird vermieden.



Dunkle Töne, helle Freude

Deshalb setzt zum Beispiel auch die Tischlerei Holtkamp in Borchen, Deutschland, regelmäßig auf den Anti-Heat-Zusatz von ADLER: „Wir empfehlen unseren Kunden von Anfang an eine ADLER-Beschichtung mit Anti-Heat-Funktion, wenn sie sich dunklere Farbtöne wünschen“, berichtet Hubert Holtkamp von dem auf die Fenster- und Türenherstellung spezialisierten Betrieb in Nordrhein-Westfalen. „Das ist zwar ein bisschen teurer, aber das ist es wert“, ist der Handwerksprofi überzeugt. Vor allem auf Lärche bewährt sich die Speziallackierung, sogar schon bei dunkelroten Tönen. Bei Anthrazit- und Schwarzgrau ist sie für Holtkamp quasi ein Muss! Und nicht nur für ihn: Auch bei einem großen Projekt in der Schweiz war eine Anti-Heat-Lackierung mit ADLER jüngst unverzichtbar: Für die energetische Sanierung der Siedlung Telli in Aarau erhielt die Wenger Fenster AG den Auftrag für die Fertigung von mehr als 6.500 (!) neuen Holzfensterelementen in einem eleganten schlammgrauen Farbton. Nach Rücksprache mit ADLER Außendienstmitarbeiter Jürg Niebecker entschied sich Wenger-Betriebsleiter Michael Allenbach für eine Beschichtung mit ADLER Aquawood Covatop XT im Farbton NCS S 6502-Y mit Anti-Heat-Zusatz. Im letzten Sommer wurden die ersten Fenster eingebaut und haben sich bestens bewährt, derzeit läuft die Produktion für die zweite Etappe des Vorzeige-Sanierungsprojekts auf Hochtouren. Denn dank der Anti-Heat-Technologie von ADLER bleiben Fenster und Haustüren auch im heißesten Sonnenschein strahlend schön!



ADLER – In unseren Adern fließt Farbe

Mit rund 670 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 22.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden in über 30 Ländern weltweit. ADLER hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger Produktionsstandort ist die ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol (A). Als eines der ersten Unternehmen seiner Branche ist ADLER seit 2018 zu 100 % klimaneutral. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.

Versuch bei prallem Sonnenschein am ADLER-Dach: Durch die Ausrüstung mit dem Anti-Heat-Zusatz weist die Musterfläche eine deutlich niedrigere Oberflächentemperatur auf. (Fotohinweis: ADLER)





Für die Sanierung der Siedlung Telli in Aarau setzt die Wenger Fenster AG auf Holzfenster mit ADLER Anti-Heat-Beschichtung. (Fotohinweis: Wenger Fenster AG)





In den Wenger-Hallen werden die mehr als 6.500 Fensterelemente mit ADLER Aquawood Covatop XT samt Anti-Heat-Zusatz in einem schlammgrauen Farbton lackiert. (Fotohinweis: Wenger Fenster AG)





Auch die norddeutsche Tischlerei Holtkamp setzt bei dunklen Fenster- und Haustürbeschichtungen auf die Anti-Heat-Technologie von ADLER. (Fotohinweis: Tischlerei Holtkamp)





Bereits bei dunkelroten Farbtönen macht der zusätzliche Hitzeschutz Sinn… (Fotohinweis: ADLER)





…für die Lackierung von Kunststofffenstern mit ADLER Polycolor 2K SQ ist er bei dunkleren Tönen schlichtweg unverzichtbar! (Fotohinweis: ADLER)