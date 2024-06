Smartphone als Türöffner (06/19/2024 07:00:00 AM) Die intelligente Generation motorischer Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus



Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort und Design - moderne Haustüren sind wahre Multitalente, wenn sie mit der neuesten Generation der Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus ausgestattet sind. Sie lassen sich das ganze Jahr hindurch leichtgängig bedienen, halten dicht und können auf Wunsch sogar per App gesteuert und mit ausgewählten Smart-Home-Systemen vernetzt werden.



Diese und viele weitere Aufgaben lösen die neuen Sicherheits-Tür-Verriegelungen der Serien blueMatic und blueMotion von Winkhaus. Sie bieten zuverlässige Sicherheit für Außentüren: robust, komfortabel und besonders gut geeignet für Türen in dunkler Optik. Der Einbruchschutz reicht bis zur Widerstandsklasse RC2. Über potentialfreie Kontakte lassen sich alle gängigen Zutrittskontrollsysteme einbinden. Dazu gehören Fingerprint, Gegensprechanlage, Gesichtserkennung, Pinpad oder Taster. Wer lieber zum Smartphone greift, findet ebenfalls die passende Lösung im Winkhaus Programm. Denn der Hersteller hat für die neuen Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit integriertem Funkmodul eine App namens doorControl entwickelt.



Leichtgängige Bedienung und Dichtigkeit zu jeder Jahreszeit

Die neue motorische Automatik-Verriegelung blueMatic EAV4 basiert wie ihre mechanische Schwester autoLock AV4D auf dem bewährten Schwenkriegel-Duo-Konzept von Winkhaus. Dabei sorgen massive Schwenkriegel für Sicherheit während die Dichtigkeitselemente die Tür fest in ihrer Position halten und so keinen Spielraum für Zugluft lassen. Die neu gestaltete Geometrie der robusten Schwenkriegel reduziert insbesondere bei dunklen Türen die Schwergängigkeit beim Schließen und Öffnen, die durch Verformung des Türblattes bei intensiver Sonneneinstrahlung entstehen kann.



Für komfortable Eingangstüren: blueMatic EAV4

Besonders komfortabel und sicher ist die automatische Mehrfachverriegelung blueMatic EAV4 durch den neuen leistungsstarken 24-Volt-Motor. Die Tür wird durch einfaches Zuziehen verriegelt und durch motorisches Zurückfahren der Schwenkriegel wieder entriegelt. Sie lässt sich mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen öffnen - egal ob Fingerscanner, Gegensprechanlage oder einfach per Taster - und natürlich auch mit einem herkömmlichen Haustürschlüssel.



Für noch mehr Sicherheit – zum Beispiel bei längerer Abwesenheit - sorgt eine Holiday-Lockout-Funktion, die den Türgriff von innen blockiert und den Hauptriegel fest verschlossen hält. Das verhindert unter anderem auch, dass beispielsweise kleine Kinder in einem unbeobachteten Moment das Haus verlassen können.



Soll die Tür tagsüber für den Zutritt von Kunden, Mitarbeitern, Bewohnern oder Gästen unverriegelt bleiben, ist die Tagesfalle TaFa eine praktische Zusatzausstattung: Ist sie aktiviert, bleiben die Schwenkriegel so lange wie gewünscht eingefahren. Übrigens: Die TaFa lässt sich mit allen automatischen Türverriegelungen von Winkhaus kombinieren.



Smartphone als Haustürschlüssel: blueMatic EAV4+

Via App lassen sich die motorischen Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen öffnen, die ein „+“ im Namen tragen. Diese Produktlösungen beinhalten ein Funkmodul, das in dem Motorkasten integriert ist. Damit wird die Tür bequem über die Winkhaus App doorControl entriegelt. Das Smartphone wird so zum Türöffner. Dies geschieht aus der Nähe über Bluetooth oder WLAN. Zusätzliche Installationen und Steuerungsmodule sind nicht erforderlich. Das spart technischen Aufwand und zusätzliche Kosten.

Öffnen und schließen per Klick: blueMotion+

Die komfortabelste Art der Türbetätigung bietet die neue Generation der vollmotorischen Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMotion+. Auch hier leistet ein 24-Volt-Motor ganze Arbeit: Er öffnet und verriegelt die Tür, indem er die massiven Schwenkriegel und den Hauptriegel antreibt. Dank des kraftvollen Motors sitzt das Türblatt extrem fest und dicht im Rahmen.



Auch der neue Motorkasten der blueMotion+ ist mit dem Funkmodul ausgestattet, das via Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone und der darauf installierten, Winkhaus App doorControl kommuniziert: Wenige Fingertipps auf dem Display genügen, um die Tür zu öffnen oder zu schließen.



Neu in dieser Serie ist jetzt auch die Holiday-Lockout-Funktion, die die Tür auf Wunsch von innen verschlossen hält, während sie von außen beispielsweise per doorControl App geöffnet werden kann. Und was bei blueMatic EAV die Tagesfalle löst, erfüllt blueMotion+ mit der Tag/Nacht-Funktion, die per App aktiviert wird: Tagsüber kann die Tür für Besucher und Kunden unverriegelt bleiben, nachts wird die Tür fest verschlossen.



Alle drei Verriegelungen sind beispielsweise mit dem Smart-Home-System von Somfy kompatibel. Die Plus-Varianten blueMatic EAV4+ und blueMotion+ lassen sich in das System von Mediola integrieren. Bei Bedarf sind die neuen Sicherheits-Tür-Verriegelungen auch optional als panicLock-Lösung für Notausgangstüren erhältlich.



Türsteuerung mit der doorControl App: Schlüsselverlustrisiko ade!

Gerade in gewerblich genutzten Objekten können die finanziellen Folgen eines verlorenen Zutrittsschlüssels erheblich sein. Schlüssellose Zutrittskontrollsysteme gibt es zwar schon länger auf dem Markt, sie waren aber immer mit zusätzlichen Kosten für Anschaffung und Installation verbunden. Die doorControl App von Winkhaus für die Sicherheits-Tür-Verriegelungen blueMatic EAV4+ und blueMotion+ bietet eine intelligente Lösung, die beiden Herausforderungen gerecht wird – der Minimierung des Verlustrisikos und zusätzlicher Kosten.



Die kostenlose Winkhaus App ermöglicht die Steuerung der intelligenten Tür im Nahbereich - und das ganz ohne zusätzliche Komponenten. Durch eine gezielte Rechtevergabe können die Nutzerinnen und Nutzer die Haustüren künftig ausschließlich mit ihrem Smartphone bedienen. Das Smartphone selbst ist dabei durch PIN-Code, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung vor unbefugtem Zugriff geschützt. Und sollte das Smartphone einmal verloren gehen, ist auch das kein Problem: Über den persönlichen Zugang lässt sich die Berechtigung mit wenigen Klicks in der doorControl App einfach sperren.



Selbstverständlich ist die gesamte Kommunikation zwischen Smartphone und EAV4+ sowie blueMotion+ sicher verschlüsselt. Neben maximaler Sicherheit bietet die doorControl App zahlreiche Funktionen für höchsten Komfort. Dazu gehören die Protokollierung der letzten 1.000 Schließereignisse und eine intuitive Benutzerführung.



Zur schnellen Einrichtung neuer Benutzer können diese einzelnen Berechtigungsgruppen zugeordnet werden, denen bei Bedarf eigene Zeitprofile zugewiesen werden. So ist es beispielsweise möglich, Reinigungskräften, Pflegediensten oder anderen Nutzergruppen nur zu bestimmten Zeiten Zutritt zu gewähren. Bis zu 100 Benutzer und 25 Türen können mit doorControl problemlos verwaltet werden.



Der Administrator der App hat die Möglichkeit, in die Detaileinstellungen einzugreifen und beispielsweise die Fallenrückzugszeit und die akustischen Signale nach Bedarf anzupassen. Die doorControl App ist sowohl für die Installation auf Smartphones als auch auf Tablets (iOS und Android) geeignet.

So bietet sich ein breites Anwendungsfeld für die innovative Technik, die

Schluss mit dem Schlüsselchaos und die Zukunft der Türsteuerung schon heute erlebbar macht.







Hier geht`s zu den Videos:



blueMatic EAV4+

https://www.youtube.com/watch?v=Gd6CKNKursk



blueMotion+

https://www.youtube.com/watch?v=Q-7hOOZmudE

















Die neue Generation motorischer Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus punktet mit intelligenten Features. Bild: Winkhaus





Auf Wunsch lassen sich Winkhaus blueMatic EVA4+ und blueMotion+ per App öffnen und mit ausgewählten Smart-Home-Systemen vernetzen.

Bild: Winkhaus





Intensive Sonneneinstrahlung kann das Schließverhalten der Außentür ungünstig beeinflussen. Dem wirken die Schwenkriegel mit ihrer neuen Geometrie entgegen. Bild: Winkhaus













Wer darf wann wo hinein? Über die Winkhaus App doorControl lässt sich das im Detail steuern. Bilder: Winkhaus