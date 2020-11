Digitale Roadshow für die Fensterbauer (10/21/2020 10:37:13 AM) "Leicht. Schnell. Sicher. – Effizienter Metallbau heute": Das ist das Motto der ersten digitalen Roadshow für Fenster-, Türen und Fassadenbauer, zu der die Softwarehäuser CAD-PLAN, Orgadata und T.A.Project einladen.



Am Mittwoch, 4. November, um 16 Uhr sind Software-Experten der drei Unternehmen online und kommen digital zu den Fensterbauern ins Büro oder ins Homeoffice: Sie präsentieren digitale Werkzeuge, auf die effizienter Metallbau heute und in Zukunft setzen kann.



Die Speaker Sebastian Bode, Peter Rausch und Henning Wagner machen die drei Software-Lösungen LogiKal, E·R·Plus und ATHENA zum Erlebnis. Denn das Trio garantiert einen Mix aus Information und humorvoller Unterhaltung.



Im Kern bildet die digitale Roadshow den gesamten Workflow eines Metallbauers ab. Dabei geht’s um Themen wie Glas-Alukonstruktionen, große Glasflächen, Brandschutz, Blechfassaden, BIM und vieles mehr.



Die Zuschauer erleben die Software-Produkte auch in der Praxis: Alle drei Software-Lösungen und das Produktionsleitsystem "LogiKal MES" sind beim Neubau des Erholungsparks "Badylon" in Freilassing zum Einsatz gekommen. Das Unternehmen "Bartholomeus Metallbau" hat mit Hilfe des Software-Trios eine beeindruckende Aluminium-Glas-Fassade erstellt.









Digitale Roadshow - Praxis-Projekt 1 und 2:

Digitale Roadshow mit Praxisbezug: Vorgestellt wird, wie die Fassade des Erholungsparks "Badylon" mit Hilfe von ATHENA, E·R·Plus und LogiKal entstanden ist. Foto/Grafik: Orgadata Roadshow-Moderatorin Dora Schneider von Orgadata war vor Ort in der Bartholomeus-Werkstatt und im "Badylon" – sie hat spannende Eindrücke mitgebracht.



Die Roadshow-Teilnehmer können sich mit Fragen, Kommentaren und Diskussionsbeiträgen im Chat während der Show einbringen.

Hier geht’s zur Anmeldung: www.metallbausoftware.de