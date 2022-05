Verwischte Grenzen mit MB-Skyline Type R von ALUPROF (05/17/2022 01:52:04 PM) Schiebtür mit verdecktem Rahmen ermöglicht moderne, große Panoramaverglasungen



Glaswände in unbegrenzter Länge für uneingeschränkte Sicht soweit das Auge reicht: Mit der Panorama-Schiebetür von ALUPROF, einem der führenden Hersteller von Aluminiumsystemen für die Bauwirtschaft in Europa und Mitglied der Grupa Kęty Unternehmensgruppe, werden die Grenzen zwischen Eigenheim und Natur verwischt. Denn die Schiebetür mit verdecktem Rahmen bietet einen rahmenlosen Ausblick, der ein Maximum an Tageslicht ermöglicht. ALUPROF liegt damit voll im Trend und erfüllt die aktuellen Kundenwünsche nach großen Panoramaverglasungen.



MB-Skyline Type R zeichnet sich durch die schlanke Bauweise und Ästhetik aus. Das System verfügt über vollständig verdeckt liegende Türflügelprofile im unteren und oberen Rahmen, schmale Pfosten von 25 mm an der Flügelverbindung und flache Rahmen von nur 23 mm. Bei der Variante mit Antriebs- oder Verriegelungssystem am Pfosten, sind ebenfalls die Seitenprofile des Flügels verdeckt. Die Bautiefe der Türprofile beträgt 71 mm, mit Zarge 190 mm. Damit ermöglicht die Schiebetür MB-Skyline Type R einen uneingeschränkten Blick nach draußen sowie mehr Licht im Inneren.



Die Panorama-Schiebetür erfüllt trotz der schlanken Bauweise hohe technische Anforderungen und vereint diese mit Komfort: Die Flügel sind beispielsweise aus Aluminium gefertigt, das die Türen leicht und langlebig macht. Gleitschiebedichtungen im Türrahmen lassen den Mechanismus fast lautlos arbeiten und es ist nicht viel Kraft beim Öffnen und Schließen der Türen mit einem maximalen Gewicht von 500 kg, mit Aufputz-Antrieb 700 kg, nötig. Die Türen haben eine maximale Höhe von 4 m und lassen sich manuell bedienen oder bequem per Fernsteuerung – der Antrieb ist mit einem Funkempfänger und einem Sicherheitssensor ausgestattet. ALUPROF verwendet für das System eine Dreifachverglasung mit einer Dicke von 52 bis 60 mm.









Die Schiebetür MB-Skyline Type R mit verdecktem Rahmen von ALUPROF ermöglicht große, weite Panoramaverglasungen.







MB-Skyline Type R vereint Design, hervorragende Parameter, Sicherheit und Komfort. Verschiedene Wetterlagen sind ebenfalls kein Problem für die Panorama-Schiebetür MB-Skyline Type R: Das System verfügt über eine gute Wärme- und Schalldämmung. Auch starke Regenschauer machen dank modernem Entwässerungssystem mit Systemrinne nichts aus. Durch einen sogenannten „Null-Pfosten“ ist der Einsatz von außenliegenden Sonnenschutzsystemen wie SkyFlow-Raffstoren und SkyRoll-Screens möglich. MB-Skyline Type R vereint Design, hervorragende Parameter, Sicherheit und Komfort.



Das Panorama-Schiebetür-System von ALUPROF ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden: Der Aluminiumsystemhersteller erhielt etwa den TopBuilder 2022-Preis für das System. TopBuilder ist eine der renommiertesten Auszeichnungen auf dem polnischen Baumarkt und zeichnet Produkte von höchster Qualität aus. Während der 31. VIP Carpenters Convention erhielt ALUPROF ebenfalls einen Preis für die Panorama-Schiebetür. Im Rahmen des Programms „Innovative Lösungen der Holzindustrie“, das vom VIP-Portal Stolarka organisiert wird, zeichnete die Jury die Lösung des Aluminiumsystemherstellers aus und würdigte sie unter anderem für ihren außergewöhnlichen Innovationsgehalt.