Webinar: Güte-Aufbauseminar "Montage" am 7. September 2022



Das Montage-Aufbauseminar am 7. September 2022 macht den Auftakt der Seminarserie der Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren in diesem Herbst. Die Veranstaltung wird als Webinar angeboten und gehört zum verpflichtenden Schulungskonzept zur Auffrischung und Vertiefung der Kenntnisse von Montageverantwortlichen im Turnus von vier Jahren.



Die vier Themenschwerpunkte der von Wolfgang Jehl, Knut Junge, Kilian Kneidl und Ingo Leuschner, alle ift Rosenheim, durchgeführten Veranstaltung lauten: 1. Schnittstelle Bauwerksabdichtung – Baukörperanschluss bodentiefer Fensterelemente, 2. Barrierefreiheit – Normative Anforderungen, Tipps zur praktischen Umsetzung, 3. ift-Montageplaner und 4. Fallbeispiele aus der Praxis.







Weitere Informationen:

Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V.

Walter-Kolb-Str. 1-7, 60594 Frankfurt am Main

www.window.de







"Aufbauseminar": Hier kommen Mitglieder der Gütegemeinschaft, aber auch interessierte Nichtmitglieder zu dem Webinar "Montage-Aufbauseminar" am 7. September 2022 um 10 Uhr.